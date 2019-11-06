Ольга Бузова вспомнила о тяжелом разводе и впервые рассказала о домашнем насилии

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов расстались около трех лет назад. Однако поклонникам до сих пор интересны подробности жизни экс-супругов и их истории любви.
Многие гадают, что же послужило причиной распада одной из самых ярких пар шоу-бизнеса. Самой распространенной является измена футболиста.
На днях Бузова намекнула на еще одну возможную причину. В интервью «Комсомольской правде» телеведущая рассказала о домашнем насилии, которое было в ее жизни. Знаменитость не называла имен, но призналась: «Я сталкивалась с этим. Мне было страшно кому-то об этом сказать. Я не хотела, чтобы об этом кто-то знал. Всегда стыдно, когда происходят в семье такие страшные вещи».
«Да, многие кидали камни в мой огород, потому что не знали всего того кошмара, который я пережила», — заключила Бузова.