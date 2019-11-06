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Ольга Бузова вспомнила о тяжелом разводе и впервые рассказала о домашнем насилии

После развода Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова ходило множество слухов о причине их расставания. На днях певица рассказала, что в ее семейной жизни были не только измены, но и насилие. 
Ольга Бузова
Ольга Бузова

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов расстались около трех лет назад. Однако поклонникам до сих пор интересны подробности жизни экс-супругов и их истории любви. 

Многие гадают, что же послужило причиной распада одной из самых ярких пар шоу-бизнеса. Самой распространенной является измена футболиста.

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова
Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова
Однако в последнее время все чаще звучат версии о нежелании Ольги рожать наследников, которых так хотел Тарасов.

На днях Бузова намекнула на еще одну возможную причину. В интервью «Комсомольской правде» телеведущая рассказала о домашнем насилии, которое было в ее жизни. Знаменитость не называла имен, но призналась: «Я сталкивалась с этим. Мне было страшно кому-то об этом сказать. Я не хотела, чтобы об этом кто-то знал. Всегда стыдно, когда происходят в семье такие страшные вещи». 

  • Ольга Бузова, Дмитрий Тарасов
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    В конце 2016-го отечественный шоу-бизнес был шокирован новостью о разводе Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова
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Ольга отметила, что никогда не хотела «строить из себя жертву».

«Да, многие кидали камни в мой огород, потому что не знали всего того кошмара, который я пережила», — заключила Бузова.  

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06 ноября 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото @buzova86/Instagram, Legion-Media.ru
Теги

Ольга Бузова

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11 комментариев Добавить комментарий
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  • Радуйся Оля!! Теперь другая получает... хорошо что терпеть не стала.Не поклонница бузовой, но Тарасов показал себя во всей красе.

  • Такая милая была без надутых губ и с блондом

  • А мне кажется, она из тех немногих, кому надутые губы пошли на пользу. У нее очень грубое лицо, а с увеличенными губами хоть немного женственнее стало. К тому же она их в меру качнула, а не по литру в каждую)))

  • Гость

    А мне кажется, она из тех немногих, кому надутые губы пошли на пользу. У нее очень грубое лицо, а с увеличенными губами хоть немного женственнее стало. К тому же она их в меру качнула, а не по литру в каждую)))

    уУ нее милое лицо и правильные черты лица. Конечно. губы немногооо переборщила. Стилиста на мыло. и парикмахера тоже.

  • С блондом и без сделанного лица ей было намного лучше!Но по поводу развода... ОЛЯ. ОПЯТЬ?!?!?!?!......

  • Пластических операций на лицо не было. Можно считать натурал-продукт. "уколы" это такая малость. сегодня есть . завтра -нет )

  • Гость

    С блондом и без сделанного лица ей было намного лучше!Но по поводу развода... ОЛЯ. ОПЯТЬ?!?!?!?!......

    СмИ . такие сми. напишут иногда чепуху. Она не сказала и не назвала имени. Может имела ввиду своих домашних-питерских.

  • Что бы Бузова н сказала, ни спела, - во всем видят тень Тарасова. Как же тяжело этой девушке давать интервью, понимая, что во всех ее словах ищут тайный смысл. И даже если это о Тарасове. Ей врать, что не было, если было? А зачем?

  • Димон- жестокий. алочный. скупой и до ума помрачения -жадный. Может "красная комната " была и при ОБ ? В чем Я очень сильно -сомневаюсь.

  • Гость

    Что бы Бузова н сказала, ни спела, - во всем видят тень Тарасова. Как же тяжело этой девушке давать интервью, понимая, что во всех ее словах ищут тайный смысл. И даже если это о Тарасове. Ей врать, что не было, если было? А зачем?

    А что столько лет молчала или "случайно"вспомнила))

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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