Ольга Бузова вспомнила о тяжелом разводе и впервые рассказала о домашнем насилии

После развода Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова ходило множество слухов о причине их расставания. На днях певица рассказала, что в ее семейной жизни были не только измены, но и насилие.

Ольга Бузова

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов расстались около трех лет назад. Однако поклонникам до сих пор интересны подробности жизни экс-супругов и их истории любви.



Многие гадают, что же послужило причиной распада одной из самых ярких пар шоу-бизнеса. Самой распространенной является измена футболиста.

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова

Однако в последнее время все чаще звучат версии о нежелании Ольги рожать наследников, которых так хотел Тарасов.

На днях Бузова намекнула на еще одну возможную причину. В интервью «Комсомольской правде» телеведущая рассказала о домашнем насилии, которое было в ее жизни. Знаменитость не называла имен, но призналась: «Я сталкивалась с этим. Мне было страшно кому-то об этом сказать. Я не хотела, чтобы об этом кто-то знал. Всегда стыдно, когда происходят в семье такие страшные вещи».

1 2 3 ... 10 В конце 2016-го отечественный шоу-бизнес был шокирован новостью о разводе Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова

Ольга отметила, что никогда не хотела «строить из себя жертву».

«Да, многие кидали камни в мой огород, потому что не знали всего того кошмара, который я пережила», — заключила Бузова.