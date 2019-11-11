«Таких еще парочку»: Оксана Самойлова дала понять, что мечтает о двух дочках

Перестав скрывать четвертую беременность, Оксана Самойлова постоянно публикует в Инстаграме фото с округлившимся животом. Но и про дочерей знаменитость не забывает.
На днях Самойлова поделилась снимком с младшей Майей, на котором та позирует, глядя в сторону. «Ну это кукла же», «Такая сладость», — оценили фолловеры фото. Сама молодая мама призналась, что не против очередного пополнения в женском батальоне.
Оксана уже говорила, что у них с мужем «девочки получаются шикарные», однако поклонники звездной пары уверены — им бы мальчика в помощь многодетному отцу.