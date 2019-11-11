Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Таких еще парочку»: Оксана Самойлова дала понять, что мечтает о двух дочках

Одной из обсуждаемых тем среди поклонников Джигана и Оксаны Самойловой является пол их будущего ребенка. Пока подписчики гадают, кто же родится у пары, сама бизнесвумен мечтает о нескольких наследниках.
Джиган, Оксана Самойлова
Джиган и Оксана Самойлова в ожидании четвертого ребенка

Перестав скрывать четвертую беременность, Оксана Самойлова постоянно публикует в Инстаграме фото с округлившимся животом. Но и про дочерей знаменитость не забывает.

На днях Самойлова поделилась снимком с младшей Майей, на котором та позирует, глядя в сторону. «Ну это кукла же», «Такая сладость», — оценили фолловеры фото. Сама молодая мама призналась, что не против очередного пополнения в женском батальоне.

«Можно мне таких еще парочку», — подписала снимок инстаграм-звезда. 

Оксана уже говорила, что у них с мужем «девочки получаются шикарные», однако поклонники звездной пары уверены — им бы мальчика в помощь многодетному отцу.

Перейти к обсуждению 2


11 ноября 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото @samoylovaoxana/Instagram
Теги

Джиган, Оксана Самойлова

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Девочки, конечно, прекрасные. Не понимаю, зачем нужно их так фотошопить?

  • она местает о сыне, и не успокоится, пока не родит.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-11-09 18:13:00
498
Что больше всего возмущает, так это то, что другой человек бил тревогу, обращался к руководству, девушка другая даже обращалась в полицию, и ничего не произошло, пока не случилось убийство.
В Петербурге задержали профессора, который убил и расчленил свою студентку и пытался избавиться от ее тела
94 Комментариев
Гость 2019-11-08 14:49:00
340
Надо же, а на тот момент хвасталась, что сожитель ее безумно балует, миллиарды на нее тратит, бриллиантами, жемчугами и драгметаллами заваливает, в меха укутывает и т.д. Боня такая Боня))
«Даже за роды платили 50/50»: Боня вспомнила, как у Алекса Смерфита не хватало денег на содержание их семьи
66 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.