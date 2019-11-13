Юлия Высоцкая показала на видео, как Андрей Кончаловский делает ей комплименты

Совсем недавно 46-летняя Юлия Высоцкая и ее муж 82-летний Андрей Кончаловский приковали всеобщее внимание на кинофестивале в Риме.
На днях знаменитости вновь показали свои чувства. Юлия опубликовала короткое видео, которое снял Андрей. Режиссер записал на телефон, как его жена шла перед ним. «Иди спиной, не оборачивайся. Какие у вас красивые ноги, а ручки!..» — попутно восхвалял фигуру супруги Кончаловский.
«Ноги, руки, крылья, хвост... но главное — не оборачивайся!» — в шутку подписала Высоцкая получившийся ролик.
«Ноги действительно загляденье», «Да, Юлечка, слушай супруга и не оглядывайся», — поддержали комментаторы Кончаловского. «Вы — его муза», «Это счастье, когда любимый умеет делать комплименты», — также писали подписчики.