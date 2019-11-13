Юлия Высоцкая показала на видео, как Андрей Кончаловский делает ей комплименты

В последнее время Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая радуют поклонников, демонстрируя нежные чувства на публике. На днях телеведущая показала, как ее 82-летний супруг восхищается ее красотой.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

Совсем недавно 46-летняя Юлия Высоцкая и ее муж 82-летний Андрей Кончаловский приковали всеобщее внимание на кинофестивале в Риме.

Супруги нежно обнимались на красной дорожке и выглядели, как влюбленные подростки

На днях знаменитости вновь показали свои чувства. Юлия опубликовала короткое видео, которое снял Андрей. Режиссер записал на телефон, как его жена шла перед ним. «Иди спиной, не оборачивайся. Какие у вас красивые ноги, а ручки!..» — попутно восхвалял фигуру супруги Кончаловский.

«Ноги, руки, крылья, хвост... но главное — не оборачивайся!» — в шутку подписала Высоцкая получившийся ролик.



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«Ноги действительно загляденье», «Да, Юлечка, слушай супруга и не оглядывайся», — поддержали комментаторы Кончаловского. «Вы — его муза», «Это счастье, когда любимый умеет делать комплименты», — также писали подписчики.