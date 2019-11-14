«Они говорили, что мы ненадолго, а мы уже 10 лет»: Джиган посвятил песню беременной в 4-й раз Оксане Самойловой

Джиган и Оксана Самойлова — одна из самых обсуждаемых пар отечественного шоу-бизнеса. Каждая фотография супругов — просто картинка из глянцевого каталога. Как нежно рэпер обнимает живот Оксаны, как он ее целует и обнимает — о такой любви можно только мечтать.
В начале ноября стало известно, что вскоре Самойлова родит Джигану еще одного ребенка. 34-летний музыкант находится на седьмом небе от счастья, а недавно записал новую песню, которую посвятил своей любимой.
«Наша самая яркая жизнь, мы проживем вместе ее до конца. Крепче держись, ты мой ангел, ведь где-то на небе связаны наши сердца. Мы высоко в облаках, нас уже не достать, пусть с завистью смотрят нам вслед. Ведь они говорили, что мы ненадолго, а мы уже 10 лет», — обращается Джиган к Оксане.
Фолловеры оценили композицию и адресовали супругам множество комплиментов. «Какая же вы красивая пара», «Вы невероятная семья. Я вас обожаю», «Очень клевые, трек — бомба», — писали комментаторы.