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«Они говорили, что мы ненадолго, а мы уже 10 лет»: Джиган посвятил песню беременной в 4-й раз Оксане Самойловой

В начале ноября Джиган и Оксана Самойлова подтвердили, что ждут четвертого ребенка. На днях счастливый многодетный отец анонсировал выход нового трека, который посвятил своей главной женщине.
Джиган, Оксана Самойлова
Джиган и Оксана Самойлова с детьми

Джиган и Оксана Самойлова — одна из самых обсуждаемых пар отечественного шоу-бизнеса. Каждая фотография супругов — просто картинка из глянцевого каталога. Как нежно рэпер обнимает живот Оксаны, как он ее целует и обнимает — о такой любви можно только мечтать. 

Джиган, Оксана Самойлова

В начале ноября стало известно, что вскоре Самойлова родит Джигану еще одного ребенка. 34-летний музыкант находится на седьмом небе от счастья, а недавно записал новую песню, которую посвятил своей любимой. 

«Наша самая яркая жизнь, мы проживем вместе ее до конца. Крепче держись, ты мой ангел, ведь где-то на небе связаны наши сердца. Мы высоко в облаках, нас уже не достать, пусть с завистью смотрят нам вслед. Ведь они говорили, что мы ненадолго, а мы уже 10 лет», — обращается Джиган к Оксане.

«Спасибо за каждый день, каждую улыбку, ты в моей жизни — свет. Кто я без тебя? Без тебя я — никто, без тебя меня просто нет», — сообщает нам рэпер в новом треке.

Фолловеры оценили композицию и адресовали супругам множество комплиментов. «Какая же вы красивая пара», «Вы невероятная семья. Я вас обожаю», «Очень клевые, трек — бомба», — писали комментаторы. 

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14 ноября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @iamgeegun, @samoylovaoxana/Instagram
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Джиган, Оксана Самойлова

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Я немного завидую тем людям, которые так открыто радуются, делятся своим счастьем. Я объективно, на мой взгляд, могу отличить кто хвастается, а кто именно делится. Самойловы такие. Я так не могу, вечно каких-то сглазов боюсь и прочей ерунды. Боюсь выставлять слишком красивые фото и т.д. Бывает, так хочется чем-то поделиться, а эти заморочки дурацкие дают о себе знать.Они открытые, честные и ничего не боятся.Я своей дочке вообще ничего подобного в голову вбивать не буду, как бабки, да мама, да тетки моему поколению. Все эти приметы и суеверия очень мешают полноценно жить!

  • Вау! Как красиво! Молодец, Джиган! Пусть у всех так будет! 😻

  • Видно, что любят и уважают)

  • Гость 1, Они, может, и не хотели бы каждый свой шаг выставлять и идеальную сиропно-сахарную жизнь показывать, но как тогда бабло за рекламу получать? Вот и стараются, круглосуточно хронику ведут, а потом усиленно все фотошопят. Лично я так жить не хотела бы. На реальную жизнь времени почти нет, все уходит на обеспечение красивой картинки и поддержание имиджа.

  • Неужели есть ещё те кто верит инстограм?))

  • Гость

    Неужели есть ещё те кто верит инстограм?))

    Представьте - да, переживают, заботятся, пишут хвалебные лестные комментарии, ставят лайки. У моих знакомых так распалась семья после 20-ти лет брака, жена насмотрелась красивых картинок и её понесло в новую жизнь, сейчас сидит на попе ровно одна одинёшенька

  • Гость

    Неужели есть ещё те кто верит инстограм?))

    в глаза надо смотреть, счастье и удовольствие от жизни не нафотошопишь. У них глаза счастливых людей, живущих в согласии и любви.

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