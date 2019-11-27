«Ближайшее окружение это знает»: Вера Брежнева рассказала, как ее не стоит называть

Вера Брежнева редко говорит о личной жизни. Однако на днях она сделала исключение и поведала о нюансах общения со своим окружением.





Вера Брежнева тактична и доброжелательна в общении с поклонниками. Она часто отвечает на комментарии и не грубит пользователям Сети. Однако есть момент, которого артистка хотела бы избегать в разговоре и переписке.

Недавно 37-летняя певица призналась, что не может терпеть, когда ее называют «дорогой». «При том, если говорят ''дорогая Вера'', как официальное обращение, это нормально. Но если просто ''дорогая''... для меня это звучит очень грубо и неискренне», — поделилась своими размышлениями Брежнева.

Певица добавила, что об этом знает все ее близкое окружение — в том числе и супруг.

1 2 3 ... 10 Вера Брежнева редко делится подробностями о личной жизни

Также знаменитость добавила, что не любит рассылки, так что сообщения без указания имени воспринимает как спам.