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«Ближайшее окружение это знает»: Вера Брежнева рассказала, как ее не стоит называть

Вера Брежнева редко говорит о личной жизни. Однако на днях она сделала исключение и поведала о нюансах общения со своим окружением.
Вера Брежнева

Вера Брежнева тактична и доброжелательна в общении с поклонниками. Она часто отвечает на комментарии и не грубит пользователям Сети. Однако есть момент, которого артистка хотела бы избегать в разговоре и переписке. 

Недавно 37-летняя певица призналась, что не может терпеть, когда ее называют «дорогой». «При том, если говорят ''дорогая Вера'', как официальное обращение, это нормально. Но если просто ''дорогая''... для меня это звучит очень грубо и неискренне», — поделилась своими размышлениями Брежнева.

Вера Брежнева, Константин Меладзе
Певица добавила, что об этом знает все ее близкое окружение — в том числе и супруг. 

Также знаменитость добавила, что не любит рассылки, так что сообщения без указания имени воспринимает как спам. 

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27 ноября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @albertplehov, @meladzemusic, @ververa/Instagram
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Вера Брежнева

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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