«Сначала я считала его идеальным»: Регина Тодоренко рассказала о непростом характере Влада Топалова

Влад Топалов и Регина Тодоренко женаты всего год, но уже не раз жаловались на наличие проблем в отношениях. Недавно телеведущая снова призналась, что иногда ей бывает сложно с избранником.

Влад Топалов и Регина Тодоренко

В прошлом году, незадолго до рождения сына, Влад Топалов и Регина Тодоренко официально заключили брак, а этим летом сыграли пышную свадьбу в Италии. Казалось бы, на этом жизненном этапе у них все должно быть весьма радужно и безмятежно.

Впрочем, супруги не раз признавались, что часто ссорятся и уже всерьез задумывались о разводе

На днях Регина приняла участие в программе «ХЗ Шоу» на радио Energy. В разговоре с ведущей звезда призналась, что у ее мужа невероятно сложный характер.

Тодоренко не единожды говорила, что с юных лет фанатела по солистку группы Smash!! и мечтала когда-нибудь стать его женой. Именно поэтому сначала она смотрела на возлюбленного сквозь розовые очки.

«Когда мы познакомились, я подумала: ''Какой клевый мужчина! Он будет идеальным отцом!''. Потом поняла, что это совершенно невыносимый мужик, которого в нашей семье могу выдержать только я», — со смехом рассказала звезда.

Однако недопонимание может присутствовать в совершенно любых отношениях. Именно поэтому телеведущая нормально относится к особенностям характера супруга.

1 2 3 ... 10 Регина Тодоренко рассказала о непростом характере Влада Топалова

Регина гордится тем, как отлично справляется с ролью отца Влад. И, пожалуй, это перекрывает все его недостатки. «У меня есть ощущение, будто это он родил, а не я. Он несется домой с работы, чтобы просто увидеть сына, поцеловать его, обнять, накормить, а потом опять уезжает на встречу. Вы знаете, есть такое выражение — ''сумасшедшая мать''. Вот у нас такой отец. Совершенно крейзанутый!» — пошутила Тодоренко.