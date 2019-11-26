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«Сначала я считала его идеальным»: Регина Тодоренко рассказала о непростом характере Влада Топалова

Влад Топалов и Регина Тодоренко женаты всего год, но уже не раз жаловались на наличие проблем в отношениях. Недавно телеведущая снова призналась, что иногда ей бывает сложно с избранником. 
Влад Топалов, Регина Тодоренко
Влад Топалов и Регина Тодоренко

В прошлом году, незадолго до рождения сына, Влад Топалов и Регина Тодоренко официально заключили брак, а этим летом сыграли пышную свадьбу в Италии. Казалось бы, на этом жизненном этапе у них все должно быть весьма радужно и безмятежно. 

Впрочем, супруги не раз признавались, что часто ссорятся и уже всерьез задумывались о разводе

На днях Регина приняла участие в программе «ХЗ Шоу» на радио Energy. В разговоре с ведущей звезда призналась, что у ее мужа невероятно сложный характер. 

Регина Тодоренко
 

Тодоренко не единожды говорила, что с юных лет фанатела по солистку группы Smash!! и мечтала когда-нибудь стать его женой. Именно поэтому сначала она смотрела на возлюбленного сквозь розовые очки.

«Когда мы познакомились, я подумала: ''Какой клевый мужчина! Он будет идеальным отцом!''. Потом поняла, что это совершенно невыносимый мужик, которого в нашей семье могу выдержать только я», — со смехом рассказала звезда. 

Однако недопонимание может присутствовать в совершенно любых отношениях. Именно поэтому телеведущая нормально относится к особенностям характера супруга. 

Регина гордится тем, как отлично справляется с ролью отца Влад. И, пожалуй, это перекрывает все его недостатки. «У меня есть ощущение, будто это он родил, а не я. Он несется домой с работы, чтобы просто увидеть сына, поцеловать его, обнять, накормить, а потом опять уезжает на встречу. Вы знаете, есть такое выражение — ''сумасшедшая мать''. Вот у нас такой отец. Совершенно крейзанутый!» — пошутила Тодоренко. 

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26 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @reginatodorenko, @vladtopalovofficial/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Влад Топалов, Регина Тодоренко

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  • Противная парочка. И регина подбешивает своей слащавостью.

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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