«У нас все хорошо»: Айза Анохина рассказала, что помирилась с мужем, но по-прежнему не верит в брак

Айза Анохина из тех людей, кто рассказывает фолловерам о любых изменениях в личной жизни. На днях она призналась, что наконец помирилась с мужем Дмитрием после крупной ссоры.

Айза Анохина

Еще недавно поклонники Айзы Анохиной переживали за ее личную жизнь и отношения с мужем — супруги не только поссорилась, но и разъехались. Однако недавно ситуация изменилась в положительную сторону.



Отвечая на очередной вопрос подписчиков, что происходит между супругами, Айза радостно сообщила, что «все хорошо».

«Мы все выяснили, помирились и скоро будем вместе на Бали», — поведала Анохина о своих планах.

Она не раз говорила, что их отношения вряд ли можно назвать типичными: из-за сложных характеров им сложно ужиться и иногда приходится разъезжаться, они подолгу могут не разговаривать друг с другом.



1 2 3 ... 10 Айза и Дмитрий Анохины вместе уже около пяти лет, четыре из которых они состоят в браке

Также знаменитость в очередной раз напомнила подписчикам о своем отношении к замужеству. На просьбу дать совет о свадьбе в 18 лет Айза призналась, что для нее это неприемлемо. «Но если любовь, то что уже поделать! Хотя я против ранних браков. Да и браков вообще», — поделилась своими размышлениями бизнесвумен.