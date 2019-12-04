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«У нас все хорошо»: Айза Анохина рассказала, что помирилась с мужем, но по-прежнему не верит в брак

Айза Анохина из тех людей, кто рассказывает фолловерам о любых изменениях в личной жизни. На днях она призналась, что наконец помирилась с мужем Дмитрием после крупной ссоры. 
Айза Анохина
Айза Анохина

Еще недавно поклонники Айзы Анохиной переживали за ее личную жизнь и отношения с мужем — супруги не только поссорилась, но и разъехались. Однако недавно ситуация изменилась в положительную сторону. 

Отвечая на очередной вопрос подписчиков, что происходит между супругами, Айза радостно сообщила, что «все хорошо».

«Мы все выяснили, помирились и скоро будем вместе на Бали», — поведала Анохина о своих планах. 

Она не раз говорила, что их отношения вряд ли можно назвать типичными: из-за сложных характеров им сложно ужиться и иногда приходится разъезжаться, они подолгу могут не разговаривать друг с другом. 

  • Айза Анохина (Вагапова-Долматова)
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    Айза и Дмитрий Анохины вместе уже около пяти лет, четыре из которых они состоят в браке
    Смотреть галерею

Также знаменитость в очередной раз напомнила подписчикам о своем отношении к замужеству. На просьбу дать совет о свадьбе в 18 лет Айза призналась, что для нее это неприемлемо. «Но если любовь, то что уже поделать! Хотя я против ранних браков. Да и браков вообще», — поделилась своими размышлениями бизнесвумен.

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04 декабря 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @aizalovesam/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Айза Анохина (Вагапова-Долматова)

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