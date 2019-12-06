Как Андрей Григорьев-Апполонов отреагировал на новость о будущей свадьбе экс-жены

Мария Григорьева-Апполонова уже давно не скрывает чувства к новому избраннику, а на днях и вовсе объявила о помолвке. Эту новость прокомментировал ее экс-супруг.

Мария и Андрей Григорьевы-Апполоновы

О разводе Андрея и Марии Григорьевых-Апполоновых стало известно в сентябре этого года. После их расставания экс-супруга артиста перестала скрывать отношения с новым возлюбленным, баскетболистом Андреем Зубковым.

В Сети все чаще стали появляться их совместные фото, а 5 декабря Мария и Андрей и вовсе объявили о своей помолвке

Если поначалу солист «Иванушек International» развернуто говорил о расставании с женой, то новость о ее предстоящем замужестве прокомментировал достаточно сухо.



6 декабря с артистом связалось издание «Телепрограмма». Григорьев-Апполонов, не дожидаясь вопроса, заявил: «Вы по поводу бывшей жены? Совет да любовь, восклицательный знак», — коротко ответил он и положил трубку. А вот с коллегами из «Газеты.ру» разговор был еще короче.

«Я не комментирую. И вообще ничего», — ответил Андрей на вопрос о том, что он думает о помолвке.

1 2 3 ... 11 В апреле 2019 года появились слухи о разногласиях в семье Григорьева-Апполонова

Напомним, Григорьевы-Апполоновы были вместе 17 лет — с 2002 года.