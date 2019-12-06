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Как Андрей Григорьев-Апполонов отреагировал на новость о будущей свадьбе экс-жены

Мария Григорьева-Апполонова уже давно не скрывает чувства к новому избраннику, а на днях и вовсе объявила о помолвке. Эту новость прокомментировал ее экс-супруг.
Мария и Андрей Григорьевы-Апполоновы
Мария и Андрей Григорьевы-Апполоновы

О разводе Андрея и Марии Григорьевых-Апполоновых стало известно в сентябре этого года. После их расставания экс-супруга артиста перестала скрывать отношения с новым возлюбленным, баскетболистом Андреем Зубковым. 

В Сети все чаще стали появляться их совместные фото, а 5 декабря Мария и Андрей и вовсе объявили о своей помолвке.

Если поначалу солист «Иванушек International» развернуто говорил о расставании с женой, то новость о ее предстоящем замужестве прокомментировал достаточно сухо. 

6 декабря с артистом связалось издание «Телепрограмма». Григорьев-Апполонов, не дожидаясь вопроса, заявил: «Вы по поводу бывшей жены? Совет да любовь, восклицательный знак», — коротко ответил он и положил трубку. А вот с коллегами из «Газеты.ру» разговор был еще короче. 

«Я не комментирую. И вообще ничего», — ответил Андрей на вопрос о том, что он думает о помолвке.
  • Андрей Григорьев-Апполонов
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    В апреле 2019 года появились слухи о разногласиях в семье Григорьева-Апполонова
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Напомним, Григорьевы-Апполоновы были вместе 17 лет — с 2002 года.

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06 декабря 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, @apollonov_ag, @k1x1k, @masha.g.a/Instagram
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Андрей Григорьев-Апполонов

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