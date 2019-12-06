Как Андрей Григорьев-Апполонов отреагировал на новость о будущей свадьбе экс-жены

О разводе Андрея и Марии Григорьевых-Апполоновых стало известно в сентябре этого года. После их расставания экс-супруга артиста перестала скрывать отношения с новым возлюбленным, баскетболистом Андреем Зубковым.
Если поначалу солист «Иванушек International» развернуто говорил о расставании с женой, то новость о ее предстоящем замужестве прокомментировал достаточно сухо.
6 декабря с артистом связалось издание «Телепрограмма». Григорьев-Апполонов, не дожидаясь вопроса, заявил: «Вы по поводу бывшей жены? Совет да любовь, восклицательный знак», — коротко ответил он и положил трубку. А вот с коллегами из «Газеты.ру» разговор был еще короче.
Напомним, Григорьевы-Апполоновы были вместе 17 лет — с 2002 года.