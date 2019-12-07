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«Я вынуждена все время оправдываться»: Эрика Герцег вновь высказалась о своих отношениях с Константином Меладзе

Поклонники уже давно говорят о разладе между Верой Брежневой и Константином Меладзе. По их мнению, продюсер увлекся более молодой певицей Эрикой Герцег. 
Эрика Герцег
Эрика Герцег

В Сети уже несколько месяцев говорят о расставании Веры Брежневой и ее супруга, продюсера Константина Меладзе. Многие решили что муж артистки увлекся Эрикой Герцег.

Вера Брежнева и Константин Меладзе
Вера Брежнева и Константин Меладзе

31-летняя солистка группы «ВИА Гра» уже говорила, что относится к продюсеру с глубоким уважением и благодарностью. «Для меня Константин Меладзе — третий отец, после родного отца и бога», — сообщала артистка. А на днях она вновь прокомментировала эту ситуацию.

В беседе с «КП» Эрика призналась, что ее сердце занято... вовсе не Константином. 

«Я всю жизнь мечтала встретить свою любовь — умного, доброго, прекрасного мужчину. Это желание я загадала два года назад на Новый год, и оно тут же сбылось! Я очень люблю его, мы счастливы вместе, а эти слухи отравляют нам жизнь. Я вынуждена все время оправдываться, что это сцена, что с продюсером у меня рабочие отношения», — поведала исполнительница. 

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    Долгое время в Сети ходили слухи о том, что Константин Меладзе завел роман со своей подопечной Эрикой Герцег
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Герцег не стала раскрывать имя избранника, объяснив тем, что «счастье любит тишину». «Я не хочу никому показывать своего мужчину, я против этого. Это мое, пусть это останется дома», — заявила солистка группы «ВИА Гра».

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07 декабря 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @erikaherceg, @ververa, @meladzemusic_/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Вера Брежнева, Константин Меладзе, Эрика Герцег

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Ну Вера тоже все время оправдывалась.

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