«Я вынуждена все время оправдываться»: Эрика Герцег вновь высказалась о своих отношениях с Константином Меладзе

Поклонники уже давно говорят о разладе между Верой Брежневой и Константином Меладзе. По их мнению, продюсер увлекся более молодой певицей Эрикой Герцег.

Эрика Герцег

В Сети уже несколько месяцев говорят о расставании Веры Брежневой и ее супруга, продюсера Константина Меладзе. Многие решили что муж артистки увлекся Эрикой Герцег.

Вера Брежнева и Константин Меладзе

31-летняя солистка группы «ВИА Гра» уже говорила, что относится к продюсеру с глубоким уважением и благодарностью. «Для меня Константин Меладзе — третий отец, после родного отца и бога», — сообщала артистка. А на днях она вновь прокомментировала эту ситуацию.

В беседе с « КП » Эрика призналась, что ее сердце занято... вовсе не Константином.

«Я всю жизнь мечтала встретить свою любовь — умного, доброго, прекрасного мужчину. Это желание я загадала два года назад на Новый год, и оно тут же сбылось! Я очень люблю его, мы счастливы вместе, а эти слухи отравляют нам жизнь. Я вынуждена все время оправдываться, что это сцена, что с продюсером у меня рабочие отношения», — поведала исполнительница.

1 2 3 ... 10 Долгое время в Сети ходили слухи о том, что Константин Меладзе завел роман со своей подопечной Эрикой Герцег

Герцег не стала раскрывать имя избранника, объяснив тем, что «счастье любит тишину». «Я не хочу никому показывать своего мужчину, я против этого. Это мое, пусть это останется дома», — заявила солистка группы «ВИА Гра».