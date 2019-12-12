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Ксению Собчак и Константина Богомолова подловили на светском ужине за поцелуями

В последнее время Ксения Собчак и Константин Богомолов довольно редко выходят в свет вместе. Однако недавно пара все же воссоединилась на звездном ужине в центре Москвы. 
Ксения Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак

В начале своих отношений Ксения Собчак и Константин Богомолов то и дело появлялись на публике вместе. Сначала влюбленные просто разговаривали друг с другом и делали вид, что встретились совершенно случайно, но незадолго до свадьбы перестали скрывать чувства. 

Однако после торжества супруги прекратили вместе ходить на светские мероприятия. 

Хейтеры сразу же стали говорить о проблемах в браке звезд. Знающие же люди предположили, что медиадива просто решила больше не устраивать пиар на своих отношениях. 

Ксения Собчак
 

11 декабря Ксения и Константин наконец-то порадовали публику совместным выходом в свет. Пара посетила предновогодний ужин, устроенный Дашей Жуковой и итальянским ресторатором Массимо Ботурой. 

Сначала Собчак публиковала в своем микроблоге более официозные, отчетные фото с мероприятия. 

Однако наутро после праздника звезда показала в инстаграм-историях романтичную фотографию, на которой она целуется вместе с мужем. 

Судя по всему, снимок сделал кто-то из друзей знаменитостей, кто тоже присутствовал на мероприятии. Также в кадр попали руки Ксении и Константина — как оказалось, супруги исправно носят обручальные кольца. 

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12 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото Persona Stars, Вячеслав Прокофьев/ТАСС, Андрей Кадмыков/Woman.ru, @konbog75, @xenia_sobchak/Instagram
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Ксения Собчак

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