Ксению Собчак и Константина Богомолова подловили на светском ужине за поцелуями

В начале своих отношений Ксения Собчак и Константин Богомолов то и дело появлялись на публике вместе. Сначала влюбленные просто разговаривали друг с другом и делали вид, что встретились совершенно случайно, но незадолго до свадьбы перестали скрывать чувства.
Хейтеры сразу же стали говорить о проблемах в браке звезд. Знающие же люди предположили, что медиадива просто решила больше не устраивать пиар на своих отношениях.
11 декабря Ксения и Константин наконец-то порадовали публику совместным выходом в свет. Пара посетила предновогодний ужин, устроенный Дашей Жуковой и итальянским ресторатором Массимо Ботурой.
Однако наутро после праздника звезда показала в инстаграм-историях романтичную фотографию, на которой она целуется вместе с мужем.
Судя по всему, снимок сделал кто-то из друзей знаменитостей, кто тоже присутствовал на мероприятии. Также в кадр попали руки Ксении и Константина — как оказалось, супруги исправно носят обручальные кольца.