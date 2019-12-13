Виктория Лопырева и Игорь Булатов отправились в медовый месяц на Мальдивы

В начале декабря Виктория Лопырева призналась, что вышла замуж за Игоря Булатова. И хотя телеведущая опубликовала немало романтичных фото и видео с торжества, до конца неизвестно, когда именно состоялась их свадьба.
Молодые родители оставили сына Марка Лионеля бабушке Виктории и улетели на Мальдивы.
«Из лета в зиму. Я счастлива», — лаконично описала свои эмоции Лопырева и подробно рассказала, чем именно они с Булатовым будут заниматься в ближайшее время.
Также в отеле предоставляется целый спектр спа-процедур — Виктория планирует протестировать их в самое ближайшее время.
Фолловеры по-белому завидуют отдыху пары. «Обязательно привезите оттуда девочку!» — пошутила одна из подписчиц Виктории, намекая, что молодоженам пора задуматься о втором ребенке.