Виктория Лопырева и Игорь Булатов отправились в медовый месяц на Мальдивы

Некоторое время назад Игорь Булатов и Виктория Лопырева стали мужем и женой. А на днях новоиспеченные супруги отправились в свадебное путешествие в одно из самых райских мест на Земле.

Виктория Лопырева и Игорь Булатов

В начале декабря Виктория Лопырева призналась, что вышла замуж за Игоря Булатова. И хотя телеведущая опубликовала немало романтичных фото и видео с торжества, до конца неизвестно, когда именно состоялась их свадьба.

Теперь же знаменитая пара решила устроить незабываемый медовый месяц.

Молодые родители оставили сына Марка Лионеля бабушке Виктории и улетели на Мальдивы.

«Из лета в зиму. Я счастлива», — лаконично описала свои эмоции Лопырева и подробно рассказала, чем именно они с Булатовым будут заниматься в ближайшее время.

Их отель расположен на небольшом острове. Несмотря на это, на его территории находится шесть ресторанов с разными видами кухни.

Также в отеле предоставляется целый спектр спа-процедур — Виктория планирует протестировать их в самое ближайшее время.

1 2 3 ... 10 Игорь Булатов и Виктория Лопырева отправились в свадебное путешествие

Фолловеры по-белому завидуют отдыху пары. «Обязательно привезите оттуда девочку!» — пошутила одна из подписчиц Виктории, намекая, что молодоженам пора задуматься о втором ребенке.