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Виктория Лопырева и Игорь Булатов отправились в медовый месяц на Мальдивы

Некоторое время назад Игорь Булатов и Виктория Лопырева стали мужем и женой. А на днях новоиспеченные супруги отправились в свадебное путешествие в одно из самых райских мест на Земле. 
Виктория Лопырева
Виктория Лопырева и Игорь Булатов

В начале декабря Виктория Лопырева призналась, что вышла замуж за Игоря Булатова. И хотя телеведущая опубликовала немало романтичных фото и видео с торжества, до конца неизвестно, когда именно состоялась их свадьба. 

Теперь же знаменитая пара решила устроить незабываемый медовый месяц. 

Молодые родители оставили сына Марка Лионеля бабушке Виктории и улетели на Мальдивы. 

Виктория Лопырева
 

«Из лета в зиму. Я счастлива», — лаконично описала свои эмоции Лопырева и подробно рассказала, чем именно они с Булатовым будут заниматься в ближайшее время. 

Их отель расположен на небольшом острове. Несмотря на это, на его территории находится шесть ресторанов с разными видами кухни. 

Также в отеле предоставляется целый спектр спа-процедур — Виктория планирует протестировать их в самое ближайшее время. 

Фолловеры по-белому завидуют отдыху пары. «Обязательно привезите оттуда девочку!» — пошутила одна из подписчиц Виктории, намекая, что молодоженам пора задуматься о втором ребенке. 

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13 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото @lopyrevavika/Instagram
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Виктория Лопырева

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • А почему фотки все старые?

  • На что они живут??Безработные оба.

  • А почему "из лета в зиму"? Потому что очередное враньё?

  • И кто такая "бабушка Виктории"? Что-то раньше не было такого персонажа в этой дружной счастливой семье

  • Мне просто интересно на какие средства живет эта семья? Или у ихорька еще есть припасы, не все бывший тесть отобрал

  • Правда, разве не из зимы в лето??)

  • 🤦🤦"привезите девочку". Эти фолловеры слов нет. Младшему его года нет, уже второго давай. Что за менталитет. Аж зло берет.

  • А мне интересно, куда и почему пропал выпуск «Пусть Говорят» с их интервью, который не вышел летом? Может, его Карапетяны выкупили и заодно Вике с Игорем рот баблом заткнули, чтобы больше по студии не ходили, и они до сих на эти деньги и пируют по отпускам?

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