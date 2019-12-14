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Виктория Лопырева призналась, что готова отпустить мужа Игоря Булатова, если он полюбит другую

В последнее время Виктория Лопырева все чаще говорит о своих отношениях с новоиспеченным мужем. Недавно звезда задумалась о страшном: о том, если Игорь Булатов вдруг разлюбит ее. 
Виктория Лопырева
Виктория Лопырева и Игорь Булатов

В начале декабря стало известно, что некоторое время назад Игорь Булатов и Виктория Лопырева стали мужем и женой. Пара отметила регистрацию отношений в кругу самых близких друзей и планирует пышную свадьбу. 

Теперь журналисты еще активнее пытаются пообщаться с телеведущей и ее супругом. 

На днях Лопырева дала интервью российской версии издания Cosmopolitan. В беседе с журналистом знаменитость вспомнила об угрозах, поступающих в ее адрес из-за отношений с Булатовым, и слухах насчет своей личной жизни вообще. 

Виктория Лопырева
 

Ни для кого не секрет, что до отношений с Викторией Игорь состоял в официальном браке, а незадолго до расставания с женой у него родился второй ребенок. 

Лопырева не боится, что подобный сценарий может повториться и в ее жизни. 

«Возможно, спустя много-много лет будем сидеть у камина, держась за руки, или же жизнь пойдет по иному сюжету… Но если он завтра полюбит другую женщину, отпущу, не раздумывая. Моя самооценка изменится, она не зависит от присутствия или отсутствия мужчины рядом. Если у кого-то иначе, это их проблемы. Я абсолютно уверена: все к лучшему. Закрывая одну дверь, ты тут же открываешь другую», — высказалась звезда. 

Также Виктория призналась, что они с Игорем изо всех сил пытаются не обращать внимания на нападки хейтеров, но со временем это становится делать все сложнее. Именно поэтому сейчас Лопырева задумывается о том, как ей прекратить поток критики в свой адрес.

«Не хотелось так много времени тратить на интернет, но теперь, думаю, пора. Я, в принципе, не склонна к тому, чтобы вести с кем-либо борьбу. Но сейчас совсем другая ситуация», — посетовала молодая мама. 

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14 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото @lopyrevavika/Instagram
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Виктория Лопырева

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4 комментария Добавить комментарий
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  • какое великодушие...

  • получается Собчак права? Вика почву готовит закрыть дверь и тут же открыть новую? с её-то славой)))

  • мы уже слышали от неё : я с чужим мужем ни за что, да я вся такая порядочная )) Вике верить - себя не уважать

  • Нууу в принципе всё верно сказала. А Собчак-то когда из себя святую корчить начала? Сама же с мужем подруги встречалась, с Капковым. Еще и в переписке слитой вспоминала о нем постоянно, при этом замужем уже была. Что одна, что другая друг друга стоят

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