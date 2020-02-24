«Наши ссоры всегда серьезные, обязательно с ''разводом''»: как Прилучный и Муцениеце прожили вместе 8 лет и верить ли их расставанию

В отличие от супруга, Агата Муцениеце написала эмоциональный пост в Инстаграме. В нем молодая женщина посетовала, что так и не смогла сохранить свой брак, хотя очень любит Прилучного.



Пока фолловеры засыпают артистов вопросами о случившемся, мы решили вспомнить, как развивались их отношения.

В самое сердце

Павел и Агата познакомились в 2010-м, еще в самом начале своей кинокарьеры. Тогда им обоим предложили сыграть в подростковом сериале «Закрытая школа», который с большим успехом транслировался на телеканале СТС.