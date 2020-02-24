«Наши ссоры всегда серьезные, обязательно с ''разводом''»: как Прилучный и Муцениеце прожили вместе 8 лет и верить ли их расставанию

Утром 24 февраля в микроблогах 32-летнего Павла Прилучного и 30-летней Агаты Муцениеце появились заявления, которые очень боялись когда-нибудь увидеть их фанаты.
Актеры сообщили, что решили расстаться после восьми лет брака.
Павел и Агата — большие любители пошутить о своих отношениях и привлечь внимание с помощью не самых красивых поводов. Они не раз притворялись, что расстаются или изменяют друг другу. Однако после супруги всегда объясняли, что таким образом просто испытывают терпение переживающей публики. Сейчас никаких шуток!
Пока знаменитости не раскрыли причин своего расставания, но пообещали несмотря ни на что сохранить теплые отношения.
В отличие от супруга, Агата Муцениеце написала эмоциональный пост в Инстаграме. В нем молодая женщина посетовала, что так и не смогла сохранить свой брак, хотя очень любит Прилучного.
Пока фолловеры засыпают артистов вопросами о случившемся, мы решили вспомнить, как развивались их отношения.
В самое сердце
Павел и Агата познакомились в 2010-м, еще в самом начале своей кинокарьеры. Тогда им обоим предложили сыграть в подростковом сериале «Закрытая школа», который с большим успехом транслировался на телеканале СТС.
Муцениеце еще была студенткой ВГИКа. Прилучный же только выпустился из ГИТИСа, но уже был известен по ролям в театре и кино. Продюсеры «Закрытой школы» делали на него большую ставку и представили его всем остальным актерам сериала как главную звезду проекта.
«Тогда при знакомстве я язвительно сказала ему при всех: ''Брэд Питт — звезда, а кто такой Павел Прилучный?''» — вспоминала потом Агата.
Смелая девушка сразу привлекла внимание молодого актера. Однако, как неоднократно признавался Павел, он никогда не верил в любовь с первого взгляда и опасался сразу же признаваться в чувствах.
О нерешительности актера ходит немало слухов. Однажды ему предложила заключить брак известная голливудская актриса Никки Рид, но Прилучный отказался от этой затеи.
Около года звезда «Сумерек» и россиянин крутили страстный роман на две страны, но расстались из-за нежелания Павла встречаться на расстоянии.
К съемкам в «Закрытой школе» актер приступил как раз вскоре после окончания отношений с западной кинодивой. Тогда он хотел сделать паузу и побыть один, но все же не смог побороть своих чувств к Муцениеце после их первой романтической киносцены.
«Мы постоянно общались на площадке, играли влюбленную пару, и это было очень тяжело, если честно. Окончательное осознание того, что Агата — именно та, с кем я хочу быть, случилось во время первого киношного поцелуя… Тогда я понял, что нашел свою единственную, и надо ее воровать!» — рассказывал журналистам мужчина.
Гонка на время
На тот момент Муцениеце была не одинока. Прилучному было сложно осознавать этот факт, но и отбивать ее у другого парня он не планировал. Именно поэтому в конце одного из съемочных дней актер поведал девушке о своих чувствах и выразил надежду, что если у нее ничего не сложится в нынешних отношениях, то он будет рад ее вниманию.
Совсем скоро Агата осознала, что тоже неравнодушна к своему кинопартнеру, и разорвала отношения с бойфрендом, за которого вскоре планировала выйти замуж. Знаменитости стали жить вместе, а уже в июле 2011-го, меньше чем через год после знакомства, сыграли тайную свадьбу в столице.
Торжество пары было таким закрытым, что до сих пор неизвестно, как именно оно прошло.
По одной версии, Агата мечтала о скромной свадьбе и даже отказалась от пышного белого платья. По другим данным, Прилучный все же настоял на пышном празднике и в тайне от невесты организовал роскошную церемонию со множеством сюрпризов.
От кино к реальной жизни
После свадьбы актеры продолжили сниматься в «Закрытой школе» и играть возлюбленных, которых связывают весьма напряженные отношения. В 2012-м, во время съемок последнего сезона, Агата забеременела первенцем.
Продюсеры решили изменить финал сериала и инсценировали смерть героини Муцениеце.
Впрочем, на этом творческие пути супругов не разошлись. После пара еще не раз появлялась на киноэкране — например, в сериалах «Тайный город» (2014-2017) и «Квест» (2015).
Помимо этого артисты радовали поклонников собственным видеоблогом «Прилучные будни», в котором показывали свою реальную жизнь: съемки в кино, походы в магазины и беседы на диване, а также путешествия с детьми.
Казалось, в отношениях пары царит гармония — ведь они так счастливы в своих роликах, так искренни...
Горькая правда
Павел и Агата никогда не скрывали, что в их браке бывает место скандалам. «Людям необходимо выплескивать негатив. И это абсолютно здоровые отношения, когда муж с женой ссорятся, мирятся, опять ссорятся, опять мирятся. У нас это происходит периодами. Бывает, вообще не ругаемся, а бывает — каждый день. И наши ссоры всегда серьезные, обязательно с ''разводом''. Паша так много раз произносил в пылу гнева это слово, что я его уже не воспринимаю. Просто мы ссоримся очень бурно и в этот момент плохо себя контролируем: кричим, бьем посуду, однажды дверь сломали», — рассказывала актриса в 2017-м, спустя год после рождения дочери Мии.
Казалось бы, в подобном положении дел и правда мало чего удивительного — особенно когда речь идет о людях творческих, темпераментных. В 2018-м звезды признались, что на некоторое время действительно решили «взять паузу» в отношениях.
Вскоре супруги воссоединились и вместе с детьми переехали в новый дом в престижном подмосковном поселке.
Впрочем, в Сети еще долго обсуждались подробности их перерыва в браке. Ходили слухи, что в этот момент Прилучный жил с девушкой по имени Элина.
Однако Агата не реагировала на подобные домыслы хейтеров. Наоборот, она публично признавалась, что готова на все, лишь бы сохранить брак со звездой российского ТВ.
Чтобы доказать свои по-прежнему яркие чувства, вскоре после серьезной ссоры влюбленные набили парные татуировки в виде обручальных колец.
Однако и этот шаг не избавил семью от внимания общественности. В конце 2018-го отечественные СМИ сообщили, что Прилучный избил свою супругу.
Снежный ком
Конечно, через несколько дней Муцениеце опровергла слухи об избиении, но неприятный осадок остался. Все потому, что незадолго до этого Агата откровенно поведала, что муж против того, чтобы она строила карьеру в кино.
«Естественно, мне, человеку, который с 16 лет работает, слышать это странно. Я не хочу быть просто женой Паши, а хочу быть личностью. Вот из-за этого мы и ругаемся», — объясняла Муцениеце.
Инсайдеры же говорили и о патологической ревности Прилучного. Ему якобы не нравилось, что жена подолгу отсутствует дома и общается с мужчинами в неформальной обстановке. Павел якобы не разрешал Агате в отъездах ходить после рабочего дня в рестораны, чтобы ужинать с коллегами по съемкам. Актер считал, что уместнее всего замужней женщине поскорее уйти, сославшись на усталость, и заказать еду в свой номер — а при желании пригласить к себе подруг.
Супруги продолжали смеяться над новостями о разладах в своей личной жизни, при этом не отрицая, что иногда им приходится очень сложно.
«Когда ты любишь человека, это как проклятие. Ты не можешь уйти. Даже если очень хочешь. Тебе будет классно три дня, а на четвертый ты начнешь загибаться, скучать, каждую секунду думать об этом человеке. И, в конце концов, поймешь, что попытка уйти — это просто импульс, гордыня, обида, недопонимание, но никак не истинное желание. Если я не ушла от мужа до сих пор, значит, истинного желания не было ни разу. Если оно появится, я уйду, и ничто меня не остановит. Но даже если я уйду, у нас есть дети, и через неделю мы встретимся. А если мы встретимся, то уже не сможем снова отпустить друг друга», — рассказывала нам Агата прошлой весной.
Спустя некоторое время с откровенным признанием выступил и Павел Прилучный.
Осенью супруги снялась в клипе Мота на песню «Перекрестки». Актеры сыграли пару, отношения которых похожи на американские горки, — сегодня они любят друг друга и мило проводят время, а завтра скандалят и даже дерутся.
В разговоре с журналистами Прилучный говорил, что им с женой даже не пришлось прикладывать усилий, чтобы сыграть пару с нестабильными отношениями — мол, это очень похоже на их реальную жизнь.
Зная непредсказуемость Павла и Агаты, есть вероятность, что они все-таки найдут в себе силы попробовать сохранить семью еще раз. Но истинное положение дел покажет только время — пока ставить точку в их истории любви еще очень рано.
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