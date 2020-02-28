«Я буду отдыхать, а муж — работать»: Жужа и Маркелов отправились в «ненастоящее» свадебное путешествие

На днях Катя Жужа стала женой автогонщика Артема Маркелова. После пышной свадьбы мужчина решил не делать перерыв в работе — пара проведет медовый месяц в Азии, где проходит командировка спортсмена.

28 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Катя Жужа
Катя Жужа и Артем Маркелов

25 февраля 31-летняя Катя Жужа и 25-летний Артем Маркелов официально узаконили свои отношения в ЗАГСе подмосковной Барвихи. Влюбленные вместе уже более двух лет. 

Напомним, прошлой весной Катя и Артем провели тайную свадебную церемонию в Лас-Вегасе

Спустя сутки после торжества в Москве новоиспеченные супруги улетели из России — но не в свадебное путешествие, как подумали многие интернет-пользователи. 

Катя Жужа

«Мы летим отдыхать! Точнее я лечу отдыхать — муж будет работать», — написала Жужа в своем микроблоге. 

Как оказалось, автогонщика ожидает командировка в Бахрейне.

Из-за специфики своей работы Артем постоянно путешествует по миру. Экс-телеведущая «Дома-2» всегда сопровождает мужа в таких поездках: пока он оттачивает мастерство на ралли, молодая женщина наслаждается отдыхом на пляжах или устраивает себе шопинг в местных бутиках. 

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Чета Маркеловых улетела в Бахрейн
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Катя поведала фолловерам, что настоящий медовый месяц они с Артемом устроят себе лишь в августе, когда у него будет отпуск. Пока молодожены не раскрывают подробностей предстоящего свадебного путешествия, хотя и активно занимаются его планированием. 

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