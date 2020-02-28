25 февраля 31-летняя Катя Жужа и 25-летний Артем Маркелов официально узаконили свои отношения в ЗАГСе подмосковной Барвихи. Влюбленные вместе уже более двух лет.

Напомним, прошлой весной Катя и Артем провели тайную свадебную церемонию в Лас-Вегасе.

Спустя сутки после торжества в Москве новоиспеченные супруги улетели из России — но не в свадебное путешествие, как подумали многие интернет-пользователи.