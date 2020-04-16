Скандальное заявление, сделанное Агатой Муцениеце в ночь на 10 апреля, обсуждала вся страна. Актриса призналась, что Павел Прилучный уже много дней пьет «не просыхая», что сказывается на его поведении. В частности, актер поднял руку на супругу, довел детей до слез, после чего велел всем троим убираться из дома.



Агата вместе с сыном и дочерью переехала в московскую квартиру, что стало для нее настоящим глотком свободы. Вместе с детьми она отлично проводит время, не вспоминания о недавних негативных событиях.