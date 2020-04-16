Скандальное заявление, сделанное Агатой Муцениеце в ночь на 10 апреля, обсуждала вся страна. Актриса призналась, что Павел Прилучный уже много дней пьет «не просыхая», что сказывается на его поведении. В частности, актер поднял руку на супругу, довел детей до слез, после чего велел всем троим убираться из дома.
Агата вместе с сыном и дочерью переехала в московскую квартиру, что стало для нее настоящим глотком свободы. Вместе с детьми она отлично проводит время, не вспоминания о недавних негативных событиях.
Павел же, оставшись один, коротает дни в компании двух собак. В своих инстаграм-историях актер показал, как выгуливает псов, смотрит, как они играют, спит с ними.
Честно говоря, мы так и не поняли, грустит ли Прилучный без своей семьи или наоборот показывает, что все у него хорошо. Как вы думаете?
16 апреля 2020 · ·
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