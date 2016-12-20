Недавно Шарлиз Терон была замечена на ужине с давним знакомым и коллегой Сетом Макфарлейном в одном из японских ресторанов в Лос-Анджелесе. Встреча не выглядела дружеской — актеры обменивались нежными взглядами, хотя и старались держаться друг от друга на пионерском расстоянии.
«Шарлиз поняла, что никто не смешит и не восхищает ее так, как Сет. Она готова дать ему шанс на романтические отношения, а он на самом деле давно мечтал с ней встречаться. Если все получится, это будет очень гармоничная и счастливая пара», — рассказал инсайдер в интервью британскому порталу Mail Online.
Очень гармоничная пара. Так искренне смеются вместе!
Какие красавцы оба! Хоть бы были вместе.
Судя по фоткам это Шарлиз смешит Макфарлейна.
Cет красавчик, Шарлиз красотка)) Идеальное сочетание)
Так хочется чтобы простое женское счастье не обошло Шарлиз стороной, она красивая и талантливая, а с личной жизнью не складывается.
Видела новую рекламу Жадор, она офигенная, несмотря на возраст.
старовато смотрится она на его фоне. Эмилия - норм.
Симпатичный мужчина, такая улыбка обаятельная) Очень хочется, чтобы Шарлиз обрела семейное счастье, нашла наконец того самого мужчину. Жаль только, что у нее нет своих детей.
Красивый мужик)
Они похожи на друг друга.