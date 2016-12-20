На днях лос-анджелесские папарацци запечатлели 41-летнюю Шарлиз Терон на свидании с ее 43-летним коллегой по фильму «Миллион способов потерять голову» Сетом Макфарлейном. Кажется, актеры влюблены!

Недавно Шарлиз Терон была замечена на ужине с давним знакомым и коллегой Сетом Макфарлейном в одном из японских ресторанов в Лос-Анджелесе. Встреча не выглядела дружеской — актеры обменивались нежными взглядами, хотя и старались держаться друг от друга на пионерском расстоянии.

«Шарлиз поняла, что никто не смешит и не восхищает ее так, как Сет. Она готова дать ему шанс на романтические отношения, а он на самом деле давно мечтал с ней встречаться. Если все получится, это будет очень гармоничная и счастливая пара», — рассказал инсайдер в интервью британскому порталу Mail Online.