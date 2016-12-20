До недавнего времени мало кто знал, что Вадим Казаченко официально женился два года назад. Об этом впервые рассказала супруга звезды 90-х, когда сообщила, что ее муж угрожает ей и требует избавиться от ребенка. На защиту певца решила встать его продюсер и возлюбленная Ирина Аманти, которая стала гостьей программы «Пусть говорят».
Как выяснилось, нынешняя супруга Казаченко — давняя поклонница, преследовавшая его во время гастролей, прекрасно знала о том, что у Ирины и Вадима романтические отношения. Однако Аманти рада, что девушка беременна и просит ее родить, так как «у ребенка будут хорошие гены».
В студию также пришли давние знакомые Ольги, которые заявили, что она несколько лет сожительствует со своим возлюбленным Дмитрием и изменяет законному мужу. Подруги девушки предположили, что жена Казаченко могла забеременеть от другого.Трудно предсказать, как будет развиваться эта запутанная ситуация, но мы будем держать руку на пульсе.
Мне Ирина вчера понравилась и выглядела хорошо. Виноват Казаченко, что такую кашу заварил, предал любящую его женщину и в кусты теперь спрятался, некрасиво.
Вот что в нем эти бабы нашли? Стареющий, потрепанный мужик....
Мне Ирина вчера понравилась и выглядела хорошо. Виноват Казаченко, что такую кашу заварил, предал любящую его женщину и в кусты теперь спрятался, некрасиво.
Гордон пофиг на чем пиариться..И стихи пишет,и журналистка,и поет,а теперь еще и юрист)))
Не знаю. На видео их свадьбы он не похож на жертву. Ольге слова не давали сказать. Все налетели на нее как оголтелые. Гордон молодец, сразу на место их поставила.
Казаченко как жертва. Сам за себя не может постоять, прислал адвокатов - Ирину, Штурм! Мерзко! В любом случае сам виноват. И прячется за юбку!
А жизнь положила, её никто об этом не просил, её выбор, а вела себя Аманти ужасще, вызывающе. И про Пригожина они говорили, что в проект взял, да Пригожин терпеть не может Казаченко, это ни его формат, ничего он для эстрады не сделал, требовали, умоляли взять к себе, вдвоём с Аманти присылали конфеты и вино.
Закон есть закон. Женился, дитя сделал - содержи достойно. А если не отвечаешь за свои поступки - так пусть тебя недееспособным объявят и опекунов назначат. Аманти идеальная опекунша будет. А вообще, все 3е пиарятся нехило!
Доведут они Вадимку до инфаркта)) И так с микроинсультом после первой программы слег. Казаченко пример ..что мужики и в 60 себя мальчиками на выданье счетают)) Больной, косой, хромой, толстый , худой не важно. Женщинам бы такую самоуверенность))
Ужасное впечатление от Аманти. Неумное,недостойное поведение обиженной бабки.Встала грудью в защиту Казаченко,видно, что он под ее диктатом и Ирина бесится, что в какой-то момент отпустила вожжи и он спрыгнул к другой.Как можно так себя не уважать? А жена беременная мне не очень симпатична, но я - на ее стороне.