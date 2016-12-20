Недавно беременная супруга 53-летнего Вадима Казаченко, которая моложе его на 18 лет, заявила, что певец ей угрожает из-за того, что она не соглашается избавиться от ребенка. На днях за исполнителя вступилась Ирина Аманти, которая сообщила, что была единственной любовью легенды 90-х, а Ольга Казаченко обманом женила на себе знаменитость, чтобы заполучить его деньги.

До недавнего времени мало кто знал, что Вадим Казаченко официально женился два года назад. Об этом впервые рассказала супруга звезды 90-х, когда сообщила, что ее муж угрожает ей и требует избавиться от ребенка. На защиту певца решила встать его продюсер и возлюбленная Ирина Аманти, которая стала гостьей программы «Пусть говорят».

Женщина поведала, что 20 лет была рядом с Вадимом, а свадьба с Ольгой — лишь случайность: «Это трагедия моей жизни и его <…> Я уехала в Америку, сидела, а потом вернулась и увидела безумного человека».

Как выяснилось, нынешняя супруга Казаченко — давняя поклонница, преследовавшая его во время гастролей, прекрасно знала о том, что у Ирины и Вадима романтические отношения. Однако Аманти рада, что девушка беременна и просит ее родить, так как «у ребенка будут хорошие гены».

В студию также пришли давние знакомые Ольги, которые заявили, что она несколько лет сожительствует со своим возлюбленным Дмитрием и изменяет законному мужу. Подруги девушки предположили, что жена Казаченко могла забеременеть от другого.

Трудно предсказать, как будет развиваться эта запутанная ситуация, но мы будем держать руку на пульсе.