В Сети активно обсуждаются слухи о страстном романе Эмбер Херд и Кары Дельвинь. Обе звезды не скрывают свою нетрадиционную ориентацию, и в последнее время их все чаще видят вместе. Красавицы всегда с удовольствием фотографировались для общих снимков, однако на днях, когда папарацци застали пару в автомобиле, принадлежащем Эмбер, Кара внезапно отвернулась и закрыла лицо руками, прячась от вспышек фотокамер. Очень подозрительное поведение для знаменитости, привыкшей постоянно быть на виду, не так ли?
Эмбер пострадала от побоев своего экс-супруга Джонни Деппа, а на Кару, возможно, подняла руку ее бывшая возлюбленная, певица Энни Кларк. Напомним, что недавно актриса Кристен Стюарт, к которой Энни ушла от Кары, появилась на публике с синяками на лице и ногах. Как вы думаете, действительно ли дружеские отношения Эмбер Херд и Кары Дельвинь переросли в романтические?
Веселая у них там жизнь! :)
Милая Кларк надавала Стюарт? У Кристен следы явные падения с высоты своего роста, ссадины, а не побои. Что касается Кары и Эмбер-противны эти таскания и выпячивания ориентации. Вот ни ДеДженерис, ни Джиллиан Майклз, ни Эван Рейчел Вуд такой ерундой не страдают.
А Илон Маск то все, что ли?
Каре 24??? Выглядит на много старше! Видно образ жизни сказывается.
Так смешно, бывшая возлюбленная подняла на неё руку:) какая то пародия на традиционные отношения,все те же проблемы: измены, побои, не дарит подарки...
Горячая была бы парочка.
Невероятно, что утонченная и женственная Энни поколотила двух оторв (Стю и Кару). Кара уже пообжимала всех красивых девочек в моде, теперь за голливуд принялась. Эмбер позволяет себя любить, меркатильна, расчетлива и на мели, Кару жалко здесь. Думаю, что родственники Кары против таких знакомств.
ОМГ, Элен и ребята прям, только однополые.
ОМГ, Элен и ребята прям, только однополые.
Мода, она такая мода) Здесь много думать не нужно, главное не отставать от трендов, что бы публика не забывала. А нетрадиционной ориентации она там на самом деле или нет, уже не важно))