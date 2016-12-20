На днях 30-летняя Эмбер Херд и 24-летняя Кара Дельвинь были замечены на очередной встрече в Лос-Анджелесе. Но если раньше модель охотно разрешала папарацци фотографировать себя вместе с актрисой, то на этот раз она внезапно смутилась и закрыла лицо воротником куртки. Этот жест вызвал подозрения поклонников — неужели девушки на самом деле встречаются?

1 2 3 ... 14 Поклонники все больше убеждаются в том, что Кара Дельвинь и Эмбер Херд встречаются уже несколько месяцев

В Сети активно обсуждаются слухи о страстном романе Эмбер Херд и Кары Дельвинь. Обе звезды не скрывают свою нетрадиционную ориентацию, и в последнее время их все чаще видят вместе. Красавицы всегда с удовольствием фотографировались для общих снимков, однако на днях, когда папарацци застали пару в автомобиле, принадлежащем Эмбер, Кара внезапно отвернулась и закрыла лицо руками, прячась от вспышек фотокамер. Очень подозрительное поведение для знаменитости, привыкшей постоянно быть на виду, не так ли?

Более того, у некоторых поклонников возникла странная, но заслуживающая внимания теория о том, что Херд и Дельвинь сблизились на почве… пережитого обеими домашнего насилия.

Эмбер пострадала от побоев своего экс-супруга Джонни Деппа, а на Кару, возможно, подняла руку ее бывшая возлюбленная, певица Энни Кларк. Напомним, что недавно актриса Кристен Стюарт, к которой Энни ушла от Кары, появилась на публике с синяками на лице и ногах. Как вы думаете, действительно ли дружеские отношения Эмбер Херд и Кары Дельвинь переросли в романтические?