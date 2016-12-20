Татьяна Буланова несколько раз собиралась разводиться с Владиславом Радимовым. Как признавалась сама певица в интервью, измены футбольного тренера были далеко не единственной причиной их разрыва. Однако некоторые из интернет-пользователей считают, что Татьяна ушла, потому что нашла себе другого.
«Я обычный парень, который прошел огонь, воду и медные трубы. Надо драться – буду драться, нужно вагоны разгружать – пойду! Я работы не боюсь, трудностей и угроз тоже. Если Татьяне понадобится помощь, я для нее все сделаю и даже больше...» — признается Саша. Певец также рассказал о том, что после эфира с экс-любовницей Радимова, он звонил тренеру: «у нас с ним был не слишком приятный разговор по телефону – на тему взаимоотношений с Татьяной. Он закончился тем, что мы послали друг друга по одному известному адресу».
Татьяна эффектная женщина. Одна точно не останется!
а мне кажется этот Саша не по женской части, а она ему как подружка, вот и вписывается за нее)))
Не верьте этой хрени. Знаю Татьяну, и он ей точно никто. Когда-то записали дуэт, а теперь эта Саша пытается пиариться. Татьяна давно ему объяснила куда ему идти. Видимо он не нашел дорогу. *****, б..ть.
Попов красивый и достойный парень . И не нам судить как и что там . Говорят у него 22 см . Может он этим ее взял ? А я вот например люблю его творчество . И что теперь ?
Грязь любой может лить . А мне нравится их дуэт " Вбил себе в голову ". И я верю в то , что Таня увела всех бывших из семей . И всему верю. Дыма без огня не бывает !
а мне кажется этот Саша не по женской части, а она ему как подружка, вот и вписывается за нее)))
Не понимаю если заступился человек - сразу любовник , не нравится кто заступился - сразу становится не таким . Народ вы что со свечкой стояли . неужели вы исключаете дружеские отношения между людьми . или комментаторы придерживаются поговорки Сделал гадость - сердцу радость .