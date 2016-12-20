СМИ до сих пор обсуждают развод 47-летней Татьяны Булановой и 41-летнего Владислава Радимова, который сам признавался, что неоднократно изменял супруге, а одна из его любовниц даже давала интервью на телевидении. Но есть ли кто-то, кто не прочь занять место в сердце исполнительницы? На днях журналисты пообщались с коллегой певицы Сашей Поповым, который признался, что «готов сделать все и даже больше», чтобы помочь звезде.

1 2 3 ... 11 Журналисты выяснили, что новым ухажером Татьяны Булановой стал ее коллега Саша Попов

Татьяна Буланова несколько раз собиралась разводиться с Владиславом Радимовым. Как признавалась сама певица в интервью, измены футбольного тренера были далеко не единственной причиной их разрыва. Однако некоторые из интернет-пользователей считают, что Татьяна ушла, потому что нашла себе другого.

Журналисты портала Sobesednik.ru выяснили, что за разведенной Булановой ухаживает ее коллега Саша Попов. В интервью мужчина рассказал о своих отношениях с певицей.

«Я обычный парень, который прошел огонь, воду и медные трубы. Надо драться – буду драться, нужно вагоны разгружать – пойду! Я работы не боюсь, трудностей и угроз тоже. Если Татьяне понадобится помощь, я для нее все сделаю и даже больше...» — признается Саша. Певец также рассказал о том, что после эфира с экс-любовницей Радимова, он звонил тренеру: «у нас с ним был не слишком приятный разговор по телефону – на тему взаимоотношений с Татьяной. Он закончился тем, что мы послали друг друга по одному известному адресу».