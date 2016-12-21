О романе 37-летнего Эмина Агаларова и 29-летней Алены Гавриловой стало известно еще в июле, однако на всех светских мероприятиях певец появлялся без нее. 20 декабря в Москве прошла премия Fashion New Year Awards, где мужчина появился в сопровождении своей возлюбленной.

1 2 3 ... 13 Эмин Агаларов и Алена Гаврилова появились вместе на премии Fashion New Year Awards

Эмин Агаларов, который более года назад развелся с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой, перестал скрывать свой роман с Аленой Гавриловой еще в июле, когда опубликовал совместное фото с избранницей. Однако об отношениях пары поклонники певца догадывались уже очень давно.

На днях в столичном отеле The Ritz-Carlton прошла премия Fashion New Year Awards-2016, куда прибыли многие знаменитости, в том числе и Эмин, который с удовольствием позировал журналистам вместе со своей возлюбленной Аленой. Судя по всему, в их отношениях царит настоящая идиллия, и мы можем только от всего сердца поздравить Агаларова и Гаврилову.