Эмин Агаларов, который более года назад развелся с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой, перестал скрывать свой роман с Аленой Гавриловой еще в июле, когда опубликовал совместное фото с избранницей. Однако об отношениях пары поклонники певца догадывались уже очень давно.
На днях в столичном отеле The Ritz-Carlton прошла премия Fashion New Year Awards-2016, куда прибыли многие знаменитости, в том числе и Эмин, который с удовольствием позировал журналистам вместе со своей возлюбленной Аленой. Судя по всему, в их отношениях царит настоящая идиллия, и мы можем только от всего сердца поздравить Агаларова и Гаврилову.
Приятная девушка.
Создаёт впечатление доброго и воспитанного человека. Счастья ему!
Алена слишком сильно увлеклась филлерами, лицо выглядит опухшим.
В этом году у неё вроде был юбилей, тридцать лет. Первое фото не совсем удачное.
Мда, здесь она конечно отличается от того, что мы видим у неё в инстаграмме. По фото я бы сказала, что она его ровесница, а никак не 29-летняя дева.
Не сравнится с бывшей женой! Лейла красотка, а эта обычная.
Она такая некрасивая и выглядит его ровесницей.... Ну и ее темное прошлое, очень странный выбор для Агаларова. Видимо влюбился без памяти и наплевал на все..Вокруг него наверняка столько красивых, успешных, достойных, интеллигентных девушек.
Ей совсем не 29 лет...По фото так 36-37. ...Совсем старше выглядит своего возраста..Филлеры не последнюю роль сыграли )))
Значит есть в ней что-то особенное отличающие от остальных, раз она смогла очаровать такого мужчину.
Его жена была намного лучше и симпатичнее, и имя известное у неё, а кто такая эта Гаврилова? Даже лицо не запомнить. Увидел-забыл.