35-летняя Бритни Спирс очень серьезно относится к своему новому бойфренду, 23-летнему манекенщику и бодибилдеру Сэму Асгари. Она уже познакомила его с сыновьями и даже разрешила ему переехать в ее особняк в Лос-Анджелесе.

Похоже, Бритни Спирс все сильнее влюбляется в своего сексуального бойфренда Сэма Асгари. Пара познакомилась на съемках клипа певицы Slumber Party, по сюжету которого блондинка соблазняет мускулистого мачо в исполнении Сэма. Отношения звезды и манекенщика развиваются стремительно: говорят, мистер Асгари уже перебрался из своей небольшой квартиры в Лос-Анджелесе в особняк Спирс.

«Бритни просто потеряла голову и уже чуть ли не намекает Сэму на свадьбу, а он и не против такого развития событий. Честно говоря, мы в шоке, ведь еще недавно Брит и видеть мужчин не хотела, не то чтобы жить с одним из них», — сообщила подруга Спирс, которая предпочла остаться анонимной, в интервью американскому порталу Celebdirtylaundry.