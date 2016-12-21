Похоже, Бритни Спирс все сильнее влюбляется в своего сексуального бойфренда Сэма Асгари. Пара познакомилась на съемках клипа певицы Slumber Party, по сюжету которого блондинка соблазняет мускулистого мачо в исполнении Сэма. Отношения звезды и манекенщика развиваются стремительно: говорят, мистер Асгари уже перебрался из своей небольшой квартиры в Лос-Анджелесе в особняк Спирс.
«Бритни просто потеряла голову и уже чуть ли не намекает Сэму на свадьбу, а он и не против такого развития событий. Честно говоря, мы в шоке, ведь еще недавно Брит и видеть мужчин не хотела, не то чтобы жить с одним из них», — сообщила подруга Спирс, которая предпочла остаться анонимной, в интервью американскому порталу Celebdirtylaundry.
Горяч
Ух! 😋 Это лучшее из того, что у неё было! И правильно, жизнь одна, она богата, красива, популярна, надо чтобы глаза отдыхали прекрасном, горячем и сексуальном.
Жизнь её видно ничему не учит.
Приветствую Бритни! Давно пора
Хореография из 2000х,а жаль,могли бы такие танцы показать ,а не "бейонсе" и клип Crazy
Жизнь её видно ничему не учит.
Эх, Бритни, Бритни... Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса))
Я не верю. Это все пиар. Она безнадежна стара для него(
Эх, ей всего 35, а уже на молоденьких перешла. Ровесники на неё совсем западать перестали, приходится Бритни тоже любовников покупать?
Деньги всегда покупали красоту. Так что всё ок.