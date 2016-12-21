Инсайдеры сообщают, что 58-летняя Шэрон Стоун намерена в самое ближайшее время выйти в свет с новым возлюбленным, 62-летним спортивным агентом Лонни Купером. Актриса уже отдохнула с избранником на Сен-Барте и проверила их взаимные чувства.

Шэрон Стоун призналась друзьям, что вновь влюблена и счастлива – за ней уже несколько месяцев ухаживает американский спортивный агент Лонни Купер. Не так давно пара провела романтический отпуск на Сен-Барте, и мистер Купер покорил сердце нестареющей красавицы.

«Шэрон уже познакомила Лонни с сыновьями, и они стали в шутку называть его папой. Впрочем, это заставило актрису задуматься — может быть, ей и вправду стоит вновь пойти под венец, ведь она считает Лонни абсолютно идеальным», — рассказал инсайдер в интервью американскому таблоиду Closer Weekly.