Фолловеры продолжают интересоваться личной жизнью Лизы Адаменко, которая в июне 2016 года вышла замуж за бывшего топ-менеджера «Лукойла» Валентина Иванова. Ранее каждая совместная фотография модели и ее мужа-магната вызывала горячие споры у интернет-пользователей. Однако со временем подписчики девушки, видимо, привыкли к ее снимкам с супругом.
На днях Лиза опубликовала в своем Instagram новый кадр с Валентином. Поклонники, кажется, даже не отреагировали на чересчур откровенное фото целующихся Иванова и Адаменко: «Такие сладкие ребята», «Очень красивые. Надеюсь, скоро вернетесь обратно к нам». Судя по всему, модель больше не стесняется выкладывать даже самые романтические и сексуальные кадры с любимым.
На первом фото она будто бы мумию целует.
По фотографиям ей точно 18 лет не дашь. Такой взгляд и такие позы на тридцать лет тянет.
Честно говоря, из них двоих Валентин мне больше нравится, с его баблом мог бы себе даму поинтереснее найти. Эта же страшная, антисексуальная девка. Ни одной нормальной фотки у нее нет, вечно с открытым ртом, еще моделью себя называет. Я понимаю Ирина Шейк - красавица, сетры Хадид - внешность на любителя, но мне приятно на них смотреть.
Да не такой уж ужасный этот Валентин, выглядит неплохо, ухоженный. Есть и более дисгармоничные пары
Так хочет чтобы ее похвалили, молодец маленькая, мама с папой гордятся, все правильно делаешь.
Какая-то нескладная, некрасивая деффочка. Модель? Наверное да. Модели разных людей бывают. Она модель вот такого чего-то несуразного.
Поклонники, наверно, такие же малолетки. Иначе, как можно объяснить эпитет "сладкий" по отношению к потасканному Иванову?
Я когда статью про них вижу, не читая текста сразу перехожу к комментариям, так как ничего нового там не случится, но обсуждение всегда заставит улыбнуться, а то и поржать вволю. А если по теме, то девушка, которая в состоянии заработать себе на красивую жизнь сама, не парится с кем спать. Но для этого обычно надо учиться и работать. А таким Лизам приходится спать с кошельком.
Честно говоря, из них двоих Валентин мне больше нравится, с его баблом мог бы себе даму поинтереснее найти. Эта же страшная, антисексуальная девка. Ни одной нормальной фотки у нее нет, вечно с открытым ртом, еще моделью себя называет. Я понимаю Ирина Шейк - красавица, сетры Хадид - внешность на любителя, но мне приятно на них смотреть.
Выбирая путь " учиться-работать" на шикарную жизнь могут заработать лишь те,кто обладает выдающимся талантом изобретателя,ученого,программиста,медика,кто может изобрести и жить на миллионные проценты,тогда этот путь имеет смысл,простым же смертным с такой установкой на красивую жизнь придется зарабатывать ооочень долго)) а без солидного родительского капиталла у молоденьких девочек,которые не хотят горбатиться за 30тр выбор небольшой и все они делают правильно