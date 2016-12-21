Лиза Адаменко продолжает активно вести свой микроблог в Сети, на который уже подписаны 132 тысячи человек. Фолловеры юной модели уже давно не удивляются ее романтическим кадрам с супругом. На днях девушка опубликовала новое откровенное фото с мужем-бизнесменом.

1 2 3 ... 12 Лиза Адаменко опубликовала в своем Instagram новое откровенное фото с супругом Валентином Ивановым

Фолловеры продолжают интересоваться личной жизнью Лизы Адаменко, которая в июне 2016 года вышла замуж за бывшего топ-менеджера «Лукойла» Валентина Иванова. Ранее каждая совместная фотография модели и ее мужа-магната вызывала горячие споры у интернет-пользователей. Однако со временем подписчики девушки, видимо, привыкли к ее снимкам с супругом.

На днях Лиза опубликовала в своем Instagram новый кадр с Валентином. Поклонники, кажется, даже не отреагировали на чересчур откровенное фото целующихся Иванова и Адаменко: «Такие сладкие ребята», «Очень красивые. Надеюсь, скоро вернетесь обратно к нам». Судя по всему, модель больше не стесняется выкладывать даже самые романтические и сексуальные кадры с любимым.