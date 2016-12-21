СМИ продолжают активно обсуждать развод 30-летней Ольги Бузовой и 29-летнего Дмитрия Тарасова. Однако ни телеведущая, ни футболист старались до последнего не комментировать свое расставание и ее всплывшую интимную переписку с Дмитрием Нагиевым. На днях знаменитость дала интервью одному из журналов, в котором рассказала о своем состоянии.

1 2 3 ... 15 Ольга Бузова дала откровенное интервью, в котором рассказала о том, как складывается теперь ее жизнь и как ей удается преодолевать предательство близких

Одна из самых позитивных и оптимистичных телеведущих сейчас переживает сложный период своей жизни. Ольга неоднократно давала намеки своим подписчикам в Instagram о том, что на самом деле происходит в ее душе. Бузова публиковала печальные посты о предательстве и заявляла, что близкие люди давно перестали ее поддерживать.

На днях телеведущая дала интервью журналу «Дом-2», в котором откровенно и подробно рассказала о своем состоянии: «Получив такой жестокий опыт, я каждой клеточкой своего тела поняла значение фразы «земля уходит из-под ног», как поняла и что такое жить с болью, от которой не помогает ничего».

Бузова не скрывает, что считает себя причиной несчастий, обрушившихся на нее: «Наверное, я сама во всем виновата: выставляла свою личную жизнь напоказ. Меня предупреждали, что так нельзя, но я считала, что это мое право — кричать о счастье, если мне так этого хочется. Сама себя сделала заложницей той жизни, которой жила».

Телеведущая также рассказала о том, как тяжело ей далось предательство близких и любимых людей: «Я умею принимать любимого со всеми его недостатками. <…> Когда люди, за которых ты готов был идти на амбразуру, любил, был предан, уходят не сказав ни слова… Это нож в спину. Не хочу называть имен, но в один момент я подумала — если еще один человек сейчас отвернется, то я не знаю, во что в этой жизни останется верить. И он это сделал».