Одна из самых позитивных и оптимистичных телеведущих сейчас переживает сложный период своей жизни. Ольга неоднократно давала намеки своим подписчикам в Instagram о том, что на самом деле происходит в ее душе. Бузова публиковала печальные посты о предательстве и заявляла, что близкие люди давно перестали ее поддерживать.
Бузова не скрывает, что считает себя причиной несчастий, обрушившихся на нее: «Наверное, я сама во всем виновата: выставляла свою личную жизнь напоказ. Меня предупреждали, что так нельзя, но я считала, что это мое право — кричать о счастье, если мне так этого хочется. Сама себя сделала заложницей той жизни, которой жила».
Телеведущая также рассказала о том, как тяжело ей далось предательство близких и любимых людей: «Я умею принимать любимого со всеми его недостатками. <…> Когда люди, за которых ты готов был идти на амбразуру, любил, был предан, уходят не сказав ни слова… Это нож в спину. Не хочу называть имен, но в один момент я подумала — если еще один человек сейчас отвернется, то я не знаю, во что в этой жизни останется верить. И он это сделал».
О да! Прям так откровенно рассказала, ну теперь то ВСЕ ясно!
"Меня предупреждали, что так нельзя, но я считала, что это мое право — кричать о счастье, если мне так этого хочется. Сама себя сделала заложницей той жизни, которой жила»- ХОРОШО, ЧТО ПОНЯЛА ЭТО.БОЛЬШЕ ТАК НЕ ДЕЛАЙ.Когда люди, за которых ты готов был идти на амбразуру, любил, был предан, уходят не сказав ни слова… Это нож в спину. Не хочу называть имен, но в один момент я подумала — если еще один человек сейчас отвернется, то я не знаю, во что в этой жизни останется верить. И он это сделал». А ТУТ Я ТЕБЯ ПОНИМАЮ.( В этой жизни нужно надеяться только на себя. все мы одиноки, даже если у нас есть родители, муж, дети. Понимаю Олино состояние. Выйти замуж и развестись, не родить ребенка хотя бы одного до 30, это пугает.
Оля, что же ты не учишься то ничему? Ну не выставляй свою личную жизнь напоказ! Ведь каждый день новости о тебе.
А где её комментарий по поводу секс-переписки?
Раньше из всех щелей неслось как она счастлива. Теперь из всех щелей несется как она несчастлива... Да сколько можно? Оля! Тебя всего лишь бросил муж.
А где её комментарий по поводу секс-переписки?
Нельзя так зависеть от других людей, от бесконечных чьих-то слов поддержки. Она от них очень зависима, поэтому так и убивается. Инфантильна. Надо быть самой по себе ценной, самодостаточной без зависимости от других. Только тогда можно построить нормальные, не зависимые отношения, когда ты сама себя любишь и уважаешь. И то всегда надо следить, чтобы не переступить через свои внутренние границы ради мужчины, иначе опять разрушишь себя.
Знакомое чувство. Прям пережила тож самое. Но меня поддержали родители, спасли морально.
Раньше из всех щелей неслось как она счастлива. Теперь из всех щелей несется как она несчастлива... Да сколько можно? Оля! Тебя всего лишь бросил муж.
Она думает что проблема лишь в том, что она хвасталась на всю страну? Реально??? Очень глупая - вот ее проблема, хвастливая.