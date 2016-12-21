В Сети обсуждают отношения 47-летней Дженнифер Лопес и 30-летнего Дрейка, которые кажутся поклонникам более чем дружбой и сотрудничеством. Говорят, певица все-таки не стала давать второй шанс экс-супругу Марку Энтони и сосредоточилась на новом романе с Дрейком.

1 2 3 ... 12 По слухам, Дрейк и Дженнифер Лопес начали встречаться несколько недель назад

Плачьте, поклонники пары Дженнифер Лопес и Марка Энтони: судя по сообщениям инсайдеров сразу в нескольких западным СМИ, экс-супруги все-таки не воссоединились. Дело в том, что Джей Ло увлеклась новым мужчиной. Говорят, им стал молодой канадский рэпер Дрейк, не так давно окончательно расставшийся с коллегой Дженнифер по сцене, Рианной.

«Дрейк и Дженнифер проводят вместе все больше времени и в студии, где записывают новый суперхит, и вне ее — на романтических ужинах в лучших ресторанах Лос-Анджелеса. Они в восторге друг от друга», — сообщил анонимный источник в интервью американскому порталу TMZ.