Плачьте, поклонники пары Дженнифер Лопес и Марка Энтони: судя по сообщениям инсайдеров сразу в нескольких западным СМИ, экс-супруги все-таки не воссоединились. Дело в том, что Джей Ло увлеклась новым мужчиной. Говорят, им стал молодой канадский рэпер Дрейк, не так давно окончательно расставшийся с коллегой Дженнифер по сцене, Рианной.
«Дрейк и Дженнифер проводят вместе все больше времени и в студии, где записывают новый суперхит, и вне ее — на романтических ужинах в лучших ресторанах Лос-Анджелеса. Они в восторге друг от друга», — сообщил анонимный источник в интервью американскому порталу TMZ.
Обожаю Джен, такая красотка, думаю это не роман, а пиар все.
Дрейк с Рианой.
Пиар. После выхода альбома или фильма такие пары быстро расходятся. Ну что ж, это их хлеб. Трудно попозировать что ли?
Дженнифер можно все! Ибо - богиня )
Такого не может быть: чтобы после Ри кто-либо внезапно пошел к Лопес... Пиар однозначно.