Виктория Романец давно не скрывает от своих подписчиков, что ее сердце занято. Однако имя своего таинственного возлюбленного девушка предпочитала скрывать, пока в Сети не поползли слухи о том, что ее избранником стал разведенный Антон Гусев. На днях экс-участница «Дома-2» призналась, что догадки поклонников оказались верны. Однако подчеркнула, что несмотря на то, что со своим нынешним возлюбленным они познакомились за несколько месяцев до его разрыва с супругой, она не имеет никакого отношения к их расставанию.
Романец не стала скрывать, что в новом избраннике ее привлекают религиозность, искренность, доброта, воспитанность и другие человеческие качества, которые, по ее мнению, трудно встретить в современном мире.
Также Виктория призналась, что уже сделала татуировку с именем Антона: «Изначально я хотела набить под сердцем фразу «Удача улыбается смелым» на латыни. Каждая тату символизирует определенный этап в моей жизни, поэтому я отношусь к этому серьезно. Я сделала только первую букву «А», чтобы оценить, как это будет смотреться. Ну а когда у меня начались отношения с Антоном, то добила уже другую надпись — имя своего возлюбленного».
"Религиозность"... Обхохоталась.
Шило на мыло сменил. Абсолютно идентичны девочки.
А меня убило тату с именем "возлюбленного"...без году неделю вместе, а уже обязательно надо портак набить. Через месяц, когда разбегутся, сводить начнет...ну просто рай для журналистов )
Гусев религиозен???!!!
Тату сделала)))
Тату с именем этого, Романец уже скоро места не хватит имя каждого встречного набивать ((
Антон нормальный серьезный парень. Глупая Фекла, что упустила, потом локти кусать будет. Мало кто будет терпеть брюзжание и отвратный характер.
Шило на мыло сменил. Абсолютно идентичны девочки.
Разные они. Единственное, что их связывает - эффектная внешность. В остальном Фёкла проигрывает Романец по всем фронтам.
Интересно Гусев видел ее настоящее лицо ДО ПЛАСТИКИ???!! А то детей родит "красивых"....