Слухи об отношениях 28-летнего Антона Гусева и 26-летней Виктории Романец появились сразу после новости о разводе экс-участника «Дома-2» со своей супругой Евгенией Феофилактовой. Недавно девушка решила дать откровенное интервью журналу «Дом-2» и поведала о том, как начался и развивается роман с новоиспеченным холостяком.

1 2 3 ... 13 Виктория Романец дала откровенное интервью, в котором подтвердила отношения с Антоном Гусевым

Виктория Романец давно не скрывает от своих подписчиков, что ее сердце занято. Однако имя своего таинственного возлюбленного девушка предпочитала скрывать, пока в Сети не поползли слухи о том, что ее избранником стал разведенный Антон Гусев. На днях экс-участница «Дома-2» призналась, что догадки поклонников оказались верны. Однако подчеркнула, что несмотря на то, что со своим нынешним возлюбленным они познакомились за несколько месяцев до его разрыва с супругой, она не имеет никакого отношения к их расставанию.

«Сразу отмечу, что не являюсь причиной развода Гусевых. <…> Женя и Антон уже подали на развод и два месяца не живут вместе. У Евгении есть молодой человек, а у нас сложились отношения с Антоном», — рассказала Виктория.

Романец не стала скрывать, что в новом избраннике ее привлекают религиозность, искренность, доброта, воспитанность и другие человеческие качества, которые, по ее мнению, трудно встретить в современном мире.

Также Виктория призналась, что уже сделала татуировку с именем Антона: «Изначально я хотела набить под сердцем фразу «Удача улыбается смелым» на латыни. Каждая тату символизирует определенный этап в моей жизни, поэтому я отношусь к этому серьезно. Я сделала только первую букву «А», чтобы оценить, как это будет смотреться. Ну а когда у меня начались отношения с Антоном, то добила уже другую надпись — имя своего возлюбленного».