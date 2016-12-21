Недавно 31-летняя Евгения Феофилактова сообщила своим поклонникам о разводе с 28-летним Антоном Гусевым. Выяснилось, что пара, в которой, как казалось, царит идиллия, давно приняла решение разойтись. Экс-участница телестройки дала откровенное интервью журналу «Дом-2», в котором поведала о новом таинственном ухажере и открыла правду о причинах развода с супругом.

1 2 3 ... 13 Евгения Феофилактова в откровенном интервью поведала о своем новом ухажере

Антон Гусев и Евгения Феофилактова казались одной из самых крепких и гармоничных пар среди бывших участников телепроекта «Дом-2». В своем Instagram девушка показывала кадры идеальной семейной жизни и делилась тем, как вместе со своим мужем воспитывает сына Даниэля. Поэтому новость о том, что Антон и Женя развелись несколько месяцев назад, стала для поклонников громом среди ясного неба.

Сам Гусев в своем микроблоге поведал о том, что у каждого из них уже своя личная жизнь. И если его новую пассию, Викторию Романец, фолловеры вычислили быстро, то о таинственном ухажере Феофилактовой ничего не было известно.

На днях Женя рассказала журналистам о своем поклоннике: «Сейчас у меня есть ухажер, который присылает мне цветы и подарки, он приставил ко мне личного охранника и водителя. Это очень состоятельный человек, но лично мы с ним не встречались». Феофилактова подчеркнула, что несмотря на такие знаки внимания, она все еще остается свободной девушкой и не собирается бросаться в новые отношения.

Также Женя поделилась своими впечатлениями от новой возлюбленной своего экс-супруга: «Мне кажется, они очень подходят друг другу — и внешне, и по характеру, и по умственным способностям. <…> Конечно, я не ловила Антона за руку, не могу утверждать на сто процентов, но есть вероятность, что супруг начал встречаться с Романец будучи в браке».

Феофилактова, которая все свое время уделяет сыну, рассказала, что Гусев практически не видится с ребенком: «Даниэль очень скучает по отцу. <…> Бывший муж навещает сына нечасто — раз в неделю или раз в две недели».

Свое интервью Женя подытожила тем, что пожелала экс-супругу счастья и понадеялась, что он не пожалеет, что променял семейное счастье на мимолетное увлечение.