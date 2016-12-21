Антон Гусев и Евгения Феофилактова казались одной из самых крепких и гармоничных пар среди бывших участников телепроекта «Дом-2». В своем Instagram девушка показывала кадры идеальной семейной жизни и делилась тем, как вместе со своим мужем воспитывает сына Даниэля. Поэтому новость о том, что Антон и Женя развелись несколько месяцев назад, стала для поклонников громом среди ясного неба.
На днях Женя рассказала журналистам о своем поклоннике: «Сейчас у меня есть ухажер, который присылает мне цветы и подарки, он приставил ко мне личного охранника и водителя. Это очень состоятельный человек, но лично мы с ним не встречались». Феофилактова подчеркнула, что несмотря на такие знаки внимания, она все еще остается свободной девушкой и не собирается бросаться в новые отношения.
Феофилактова, которая все свое время уделяет сыну, рассказала, что Гусев практически не видится с ребенком: «Даниэль очень скучает по отцу. <…> Бывший муж навещает сына нечасто — раз в неделю или раз в две недели».
Свое интервью Женя подытожила тем, что пожелала экс-супругу счастья и понадеялась, что он не пожалеет, что променял семейное счастье на мимолетное увлечение.
Первый раз слышу о таком, незнакомый мужик приставил охрану и водителя?! Может я не так прочитала?
Сын Труляли не от Гусева, хватит комедию ломать.
Если вычленить суть из этого ядовитого потока сознания обиженной женщины, получается причина развода - измена Гусева? Теперь по стопам Волочковой - самой себе букеты покупать, чтоб неверный взревновал и понял, какой брильянт потерял? Эк бомбит у нее...
Первый раз слышу о таком, незнакомый мужик приставил охрану и водителя?! Может я не так прочитала?
Сын Труляли не от Гусева, хватит комедию ломать.
Бросаться в новые отношения не собирается, а подарки и цветы вместе с услугами водителя охотно принимает. Это как понимать: раз что-то берешь от чужого человека, то будь добра - готовься отдавать. Или думает в золотую мышеловку попала, ну так ее быстро захлопнут, прямо по шее.
Первый раз слышу о таком, незнакомый мужик приставил охрану и водителя?! Может я не так прочитала?
У мальчика ужасная стрижка...
Женя молодец, старается соответствовать придуманному образу, выглядеть хорошо - ацкий труд. Про охранника и водителя - запросто могло быть художественным вымыслом. Ну и что? У нас половина населения живет в придуманном мире.
Чем же объяснить такое большое сходство между Гусевым и Даниелем?