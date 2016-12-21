Скептики считают, что роман Тома Хиддлстона и Тэйлор Свифт не был настоящим. Такое мнение объяснимо, ведь британский актер сам в одном из интервью намекнул, что его отношения с Тэйлор являлись лишь пиар-ходом. Однако инсайдеры утверждают обратное: так, 20 декабря на американском портале Inquisitr появилась информация, что 27-летняя певица до сих пор тяжело переживает из-за своего разрыва с Хиддлстоном и заедает стресс калорийными блюдами.

1 2 3 ... 13 Тэйлор Свифт так тяжело переживает расставание с Томом Хиддлстоном, что сильно поправилась на нервной почве

В начале осени стало известно, что Тэйлор Свифт и Том Хиддлстон расстались. Из-за того, что певица и актер были вместе всего 3 месяца, ходили слухи, что их отношения были фиктивными. Но инсайдеры утверждают, что это совсем не так.

Популярная американская певица за это недолгое время успела так сильно привязаться к британскому актеру, что после разрыва стала сама не своя. Близкие к исполнительнице источники рассказывают, что она постоянно ест мучное и сладкое и стремительно набирает лишние килограммы. Звезда не отказывает себе в огромных порциях калорийных блюд и пропускает тренировки в спортзале.Также она не перестает писать песни о Томе и согласовывает с ним едва ли не каждую строчку.

Надеемся, что вскоре Тэйлор все-таки выйдет из этой затяжной депрессии и будет вновь радовать поклонников своим сияющим внешним видом.