В начале осени стало известно, что Тэйлор Свифт и Том Хиддлстон расстались. Из-за того, что певица и актер были вместе всего 3 месяца, ходили слухи, что их отношения были фиктивными. Но инсайдеры утверждают, что это совсем не так.
Популярная американская певица за это недолгое время успела так сильно привязаться к британскому актеру, что после разрыва стала сама не своя. Близкие к исполнительнице источники рассказывают, что она постоянно ест мучное и сладкое и стремительно набирает лишние килограммы. Звезда не отказывает себе в огромных порциях калорийных блюд и пропускает тренировки в спортзале.Также она не перестает писать песни о Томе и согласовывает с ним едва ли не каждую строчку.
Надеемся, что вскоре Тэйлор все-таки выйдет из этой затяжной депрессии и будет вновь радовать поклонников своим сияющим внешним видом.
О да! Она стала просто "жирная"! В мой широкоформатный монитор не влезает! Мир сошел с ума...
Где она "поправилась"??? вы чё? идеальная фигурка! это раньше она была как щепка тонкая, сейчас классная, изящная, нет намека на целлюлит, она всегда такая няшная, кукольная
Тож хочу Тома в бойфренды...эээхх...
Тож хочу Тома в бойфренды...эээхх...
а грудь все же увеличила, по этим фото это отчетливо видно
А как она хотела. После 25 лет уже все не сходит с рук. А к 30ти так вообще пахать в сплртзале придется.
А какие именно песни она посветила Тому?
а может беременна????)))))))
Ах давайте пожалеем бедняжку!Кто вообще поверил в их настоящую любовь?! Бред!Уже достали полоскать имя Тома рядом с именем этой!
Она мне почему-то очень не нравится, сама не знаю