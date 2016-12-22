Недавно стало известно, что 30-летняя Ольга Бузова и 29-летний Дмитрий Тарасов подали официальное заявление на развод. Поклонники звезды уверены, что ее сердце не останется свободным надолго, ведь у такой красавицы наверняка должна быть масса ухажеров. И, кажется, они оказались правы.
СМИ продолжают обсуждать развод Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова. Недавно телеведущая призналась, что считает себя виноватой во всех бедах: и в разрыве с возлюбленным, и в том, что ее переписку с Дмитрием Нагиевым увидел весь мир.
Недавно Ольга намекнула, что у нее появился поклонник, личность которого является тайной для нее самой. В своем Instagram Бузова опубликовала фотографию, где она позирует на фоне нескольких шикарных корзин с цветами. «Спасибо Вам, кто бы Вы ни были», — подписала кадр телеведущая.
А как вы думаете, у Ольги действительно появился тайный ухажер?
Думаю, это фото из цветочного магазина 💐
Фото из цветочного магазина. Тот, кто може купить столько цветов, не будет брать одинаковые композиции 💐💐💐
сама купила ,сама опубликовала
О её переписке с Нагиевым узнал весь мир.... Да-да, вся планета следит за Бузовой и Нагиевым.
у этих инстабаб всегда один и тот же сценарий. Тайный поклонник и корзины безвкусных букетов.
видимо у них с Феофилактовой один поклонник на двоих, тайный.Как развелись, так сразу в корзинах стали фоткаться.
а почему не пишут о продажах олиной книги? что там с книгой то? продала нет?
Думаю, что корзины с какой-нибудь премии. Для лауреатов.
Почему у нее не может быть поклонников? Красивая женщина с хорошим заработком
Только написала что поняла свои ошибки и не будет выставлять личную жизнь напоказ...и вот снова фото.....не думала что Бузова на столько глупа....