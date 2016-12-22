Недавно стало известно, что 30-летняя Ольга Бузова и 29-летний Дмитрий Тарасов подали официальное заявление на развод. Поклонники звезды уверены, что ее сердце не останется свободным надолго, ведь у такой красавицы наверняка должна быть масса ухажеров. И, кажется, они оказались правы.

1 2 3 ... 14 Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram фото с цветами

СМИ продолжают обсуждать развод Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова. Недавно телеведущая призналась, что считает себя виноватой во всех бедах: и в разрыве с возлюбленным, и в том, что ее переписку с Дмитрием Нагиевым увидел весь мир.

Фолловеры продолжают поддерживать знаменитость и уверяют ее, что футболист очень скоро начнет кусать локти, ведь сердце такой красивой девушки не может долго быть свободным.

Недавно Ольга намекнула, что у нее появился поклонник, личность которого является тайной для нее самой. В своем Instagram Бузова опубликовала фотографию, где она позирует на фоне нескольких шикарных корзин с цветами. «Спасибо Вам, кто бы Вы ни были», — подписала кадр телеведущая.

А как вы думаете, у Ольги действительно появился тайный ухажер?