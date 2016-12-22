На днях стало известно, что ведущая популярного шоу «На десять лет моложе» Светлана Абрамова выходит замуж за своего избранника Антона Шкуренко. Об этом знаменитость сообщила в своем Instagram, продемонстрировав фото с кольцом. Ранее СМИ сообщали о том, что ради Светланы ее возлюбленный расстался с супругой.

1 2 3 ... 12 Светлана Абрамова выложила фотографию с помолвочным кольцом в своем Instagram

Радостное событие скоро случится в жизни ведущей Первого канала Светланы Абрамовой. В скором времени девушка выйдет замуж за своего жениха, с которым, по ее словам, она встречалась на протяжении трех лет. Фотографию с обручальным кольцом звезда шоу «На десять лет моложе» выложила в Instagram, подписав ее коротко и романтично: «Наступает момент, и мы получаем самое лучшее предложение».

Заметим, что, судя по всему, для того, чтобы тот самый момент наступил, избраннику телеведущей было необходимо разобраться в собственных чувствах к двум женщинам. Ведь источник из окружения жениха заявил в интервью одному из сайтов, что во время отношений с ведущей Антон находился в законном браке, однако его супруга, узнав об измене, без каких-либо выяснений отношений подала на развод.

К слову, у Светланы ранее уже был роман с женатым мужчиной, который закончился расставанием. Сама Абрамова рассказала о нем порталу Wday.ru: «Мы начали встречаться. Обещал ли он мне, что разведется? Конечно да. Сомневалась ли я в правильности наших отношений? Ответ снова положительный. Могла ли я сопротивляться? Это было невозможно».