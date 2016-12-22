На днях стало известно, что ведущая популярного шоу «На десять лет моложе» Светлана Абрамова выходит замуж за своего избранника Антона Шкуренко. Об этом знаменитость сообщила в своем Instagram, продемонстрировав фото с кольцом. Ранее СМИ сообщали о том, что ради Светланы ее возлюбленный расстался с супругой.
Радостное событие скоро случится в жизни ведущей Первого канала Светланы Абрамовой. В скором времени девушка выйдет замуж за своего жениха, с которым, по ее словам, она встречалась на протяжении трех лет. Фотографию с обручальным кольцом звезда шоу «На десять лет моложе» выложила в Instagram, подписав ее коротко и романтично: «Наступает момент, и мы получаем самое лучшее предложение».
Заметим, что, судя по всему, для того, чтобы тот самый момент наступил, избраннику телеведущей было необходимо разобраться в собственных чувствах к двум женщинам. Ведь источник из окружения жениха заявил в интервью одному из сайтов, что во время отношений с ведущей Антон находился в законном браке, однако его супруга, узнав об измене, без каких-либо выяснений отношений подала на развод.
К слову, у Светланы ранее уже был роман с женатым мужчиной, который закончился расставанием. Сама Абрамова рассказала о нем порталу Wday.ru: «Мы начали встречаться. Обещал ли он мне, что разведется? Конечно да. Сомневалась ли я в правильности наших отношений? Ответ снова положительный. Могла ли я сопротивляться? Это было невозможно».
Такой красивый мужчина , а женщин выбирает себе таких некрасивых, что первая что вторая, из личного опыта скажу , лучше в чужие семьи не влезать, все равно чем то да придётся заплатить
Такой красивый мужчина , а женщин выбирает себе таких некрасивых, что первая что вторая, из личного опыта скажу , лучше в чужие семьи не влезать, все равно чем то да придётся заплатить
Супруга красава, правильно сделала, что развелась, Света следующая, кому он изменит.
Если начал гулять - то никогда не закончит. Зря эта Светочка надеется, что это навечно.Бросит ее ради другой - как пить дать!
По фото складывается впечатление, что в их паре любит только она- он везде холоден, неприступен. По поводу того, что отбила его у другой женщины- на чужом несчастье счастья не построишь.
Кто её покровитель? Никакая ведущая! Помню её в утренних новостях по Рен-ТВ: косноязычная и зажатая, её рубрика про прессу была мучительна для зрения и слуха. А сейчас уже на первом???
Накинулись, как всегда. А что люди должны жить как соседи только потому что у них штамп в паспорте? Брак это что клеймо на всю жизнь? У меня родители развелись в своё время, и сейчас счастливы оба. И мне бы не хотелось, чтобы они жили "из-за меня". Можно подумать, они жили, души друг в друге не чаяли, пришла коварная разлучница ... От любимой женщины мужчину не уведёшь.
Накинулись, как всегда. А что люди должны жить как соседи только потому что у них штамп в паспорте? Брак это что клеймо на всю жизнь? У меня родители развелись в своё время, и сейчас счастливы оба. И мне бы не хотелось, чтобы они жили "из-за меня". Можно подумать, они жили, души друг в друге не чаяли, пришла коварная разлучница ... От любимой женщины мужчину не уведёшь.
Какая некрасивая эта Абрамова
Раздражают такие женщины..