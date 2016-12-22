Развод 43-летнего Дмитрия Исаева и 44-летней Инны Гинкевич активно обсуждали все российские СМИ. Актер изменил своей супруге с ее близкой подругой Оксаной Рожок, на которой женился после разрыва с женой. На днях заслуженная артистка России дала интервью, в котором рассказала о своих отношениях с бывшим мужем.
Инна Гинкевич и Дмитрий Исаев казались всем идеальной парой, пока в СМИ не прогремела новость об их разводе. Оказалось, что актер изменял балерине с ее близкой подругой и бывшей коллегой, а после расставания разрыва женился на своей возлюбленной Оксане Рожок. Впрочем, любовные похождения артиста на этом не закончились. Своей новой супруге звезда сериала «Бедная Настя», по слухам, изменил с замужней коллегой.
Инна подчеркнула, что не держит обиды на бывшего мужа: «Мы с ним в хороших отношениях. Время идет, жить нам остается не так долго, — зачем его тратить на дрязги? Любой, кому за 40, должен реально оценивать то время, которое осталось впереди». По словам балерины, мужчины слабее женщин, и поэтому их нужно прощать. А вам близка ее жизненная позиция?
Инна- очень мудрая и добрая женщина. Она его безумно любила. Его предательство по отношению к ней- это его роковая ошибка.
Так и будет с ним дальше мучится. А он будет продолжать изменять. Видимо он еще не до конца наплевал ей в душу.
Прощать обиды, безусловно, нужно и прежде всего для своего здоровья. Но вот общаться однажды предавшими людьми, чревато. Могут предать еще раз...
Горбатого могила исправит
Пролистала фото - эти женщины на одно лицо, как двойники.
Она шикарная балерина:)
Прощай - не прощай, этот мужчина будет изменять всем и всегда. Типаж "милый лжец", без мыла в душу влезет, большинство баб таких любят. Причем и после расставания зла не держат на самом деле, такой это тип мужчины.