За спиной Никаса Сафронова три неудачных брака. Однако, судя по всему, знаменитый художник не отчаивается найти свою вторую половинку. На днях у портретиста состоялась встреча с поклонниками в Новосибирске, на которую он пришел вместе со своей возлюбленной. Присутствовавшие на мероприятии журналисты отметили, что девушка оказалась гораздо моложе своего избранника.

1 2 3 ... 11 Никас Сафронов признался, что у него появилась новая муза

На днях в Новосибирске открылась персональная выставка Никаса Сафронова. Художник также организовал встречу с поклонниками, где ответил на вопросы о своем творчестве и вдохновении. Оказалось, что выбор места для выставки был неслучайным, ведь Новосибирск — это родина его новой девушки, куда она приехала вместе с портретистом, чтобы навестить своих родителей.

Однако публику поразила даже не внешность новой избранницы Сафронова, а ее возраст. Как описывают возлюбленную художника репортеры, на вид ей трудно дать больше 25-ти лет.

Присутствовавшие, конечно, захотели получше разглядеть новую музу знаменитого портретиста. Константин Зиновьев описал его новую пассию журналистам «Комсомольской правды»: «Рост небольшой, длинные, вьющиеся темно-русые волосы. Комплекция не воздушная — девушка даже кажется плотноватой — впрочем, фигуру скрадывала дубленка».