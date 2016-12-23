За спиной Никаса Сафронова три неудачных брака. Однако, судя по всему, знаменитый художник не отчаивается найти свою вторую половинку. На днях у портретиста состоялась встреча с поклонниками в Новосибирске, на которую он пришел вместе со своей возлюбленной. Присутствовавшие на мероприятии журналисты отметили, что девушка оказалась гораздо моложе своего избранника.
На днях в Новосибирске открылась персональная выставка Никаса Сафронова. Художник также организовал встречу с поклонниками, где ответил на вопросы о своем творчестве и вдохновении. Оказалось, что выбор места для выставки был неслучайным, ведь Новосибирск — это родина его новой девушки, куда она приехала вместе с портретистом, чтобы навестить своих родителей.
Присутствовавшие, конечно, захотели получше разглядеть новую музу знаменитого портретиста. Константин Зиновьев описал его новую пассию журналистам «Комсомольской правды»: «Рост небольшой, длинные, вьющиеся темно-русые волосы. Комплекция не воздушная — девушка даже кажется плотноватой — впрочем, фигуру скрадывала дубленка».
Счастливый Никас - ещё родители живы.
Самый интересный на внешность и стильный младший сын - Ландин.
А почему он стал известным? Картины-то так себе.
Ну что это лайф ньюс или давайте фотки, или где доказательства, что это не высосано из пальца?
А почему он стал известным? Картины-то так себе.
Тоже удивили. У него этих муз пол-Москвы в постели перебывало. Он, правда, жениться на них перестал.
Тоже интересно, обычно художники бедствуют при жизни, а этот богатый.
очень неприятный на вид...
Это смотря какие художники... БОрис, Дали - очень богатые люди. А Никас - прекрасный портретист кстати, поэтому такие гонорары.
Извините, но Сафронов без подтяжек в 60 выглядит намного лучше перекаченного ботоксом Иванова. Так что, ежели в него влюблена совершеннолетняя взрослая барышня-студентка и это взаимно, то счастья ему и нового вдохновения. Красивый мужчина, ничего не скажешь.