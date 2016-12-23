В Сети продолжают активно обсуждать развод 31-летней Евгении Феофилактовой и 28-летнего Антона Гусева, который сразу после разрыва с супругой начал отношения с 26-летней Викторией Романец. На днях звезда «Дома-2» поведала подписчикам, насколько сильно она была привязана к мужу.
Евгения Феофилактова и Антон Гусев приняли решение о разводе несколько месяцев назад, однако, как признавалась в интервью сама девушка, она сомневалась в честности любимого: «Конечно, я не ловила Антона за руку, не могу утверждать на сто процентов, но есть вероятность, что супруг начал встречаться с Романец будучи в браке». Многие поклонники Евгении, к слову, абсолютно с ней солидарны и не сомневаются, что отношения между Антоном и Викторией начались еще до разрыва.
Фолловеры Евгении сразу поняли, кому посвящена ее публикация, и попытались поддержать ее: «Он все поймет, но будет уже поздно. Молодой он еще и глупый», «Женя! Ты — молодец и совершенно ничего не потеряла, у тебя есть сын, а семья — самое главное», «Женя, вы — мама замечательного сыночка, а остальное уже не так важно! Будьте счастливы».
Кому какое дело до этих переделок?
Фото № 6, всё, перегиб, мукла.
Достали они уже все, со своими намеками.
Ой да актриса она наверняка сама первая загуляла, а теперь делает виноватой всех кроме себя в завуалированной форме.
А как все хорошо начиналось, без скандалов)) И без продаж)) И без денег)) А сейчас и скандалы за деньги, и рекламки новые на их фоне.
Кто она? Почему о таких пишут?
Не могу понять, почему о распутных участниках Дом2, столько пишут? Хуже примера не найти.