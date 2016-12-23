В Сети продолжают активно обсуждать развод 31-летней Евгении Феофилактовой и 28-летнего Антона Гусева, который сразу после разрыва с супругой начал отношения с 26-летней Викторией Романец. На днях звезда «Дома-2» поведала подписчикам, насколько сильно она была привязана к мужу.

1 2 3 ... 13 Евгения Феофилактова до сих пор тяжело переживает разрыв с мужем

Евгения Феофилактова и Антон Гусев приняли решение о разводе несколько месяцев назад, однако, как признавалась в интервью сама девушка, она сомневалась в честности любимого: «Конечно, я не ловила Антона за руку, не могу утверждать на сто процентов, но есть вероятность, что супруг начал встречаться с Романец будучи в браке». Многие поклонники Евгении, к слову, абсолютно с ней солидарны и не сомневаются, что отношения между Антоном и Викторией начались еще до разрыва.

Судя по всему, Феофилактова тяжело переживает расставание с отцом своего сына Даниэля. В Instagram девушка опубликовала весьма красноречивый пост: «Глупо говорить, что все забыла, просто перевернута глава. Ты меня когда нибудь любила? Не поверишь, я тобой жила... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)».

Фолловеры Евгении сразу поняли, кому посвящена ее публикация, и попытались поддержать ее: «Он все поймет, но будет уже поздно. Молодой он еще и глупый», «Женя! Ты — молодец и совершенно ничего не потеряла, у тебя есть сын, а семья — самое главное», «Женя, вы — мама замечательного сыночка, а остальное уже не так важно! Будьте счастливы».