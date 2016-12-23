Близкие 26-летней Кристен Стюарт подтвердили в интервью американскому журналу People, что актриса бросила 34-летнюю певицу Энни Кларк после всего 3-х месяцев романа и уже начала встречаться со своей ровесницей, моделью Victoria’s Secret Стеллой Максвелл.

1 2 3 ... 11 У Кристен Стюарт новый роман: ее избранницей стала топ-модель Стелла Максвелл

Похоже, Кристен Стюарт пустилась во все тяжкие после разрыва с Алисией Карджайл осенью этого года. 3 месяца назад актриса закрутила страстный роман с певицей Энни Кларк, которая, по слухам, ушла к Кристен от супермодели Кары Дельвинь. Но эти отношения не были долгими — в декабре Стюарт по неизвестным причинам бросила Кларк и начала встречаться с моделью Victoria’s Secret Стеллой Максвелл.

«Кристен и Стелле очень комфортно вместе, они понимают друг друга как никто. Кристен благодарна новой возлюбленной за поддержку и утешение после ее болезненных расставаний с девушками в течение всего этого года», — сообщил источник, близкий к звезде «сумеречной» саги, в интервью американскому журналу People.