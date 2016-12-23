Похоже, Кристен Стюарт пустилась во все тяжкие после разрыва с Алисией Карджайл осенью этого года. 3 месяца назад актриса закрутила страстный роман с певицей Энни Кларк, которая, по слухам, ушла к Кристен от супермодели Кары Дельвинь. Но эти отношения не были долгими — в декабре Стюарт по неизвестным причинам бросила Кларк и начала встречаться с моделью Victoria’s Secret Стеллой Максвелл.
«Кристен и Стелле очень комфортно вместе, они понимают друг друга как никто. Кристен благодарна новой возлюбленной за поддержку и утешение после ее болезненных расставаний с девушками в течение всего этого года», — сообщил источник, близкий к звезде «сумеречной» саги, в интервью американскому журналу People.
Кристен, да что такое сделал этот, что после него ты пустилась во все тяжкие?!
Кристен, да что такое сделал этот, что после него ты пустилась во все тяжкие?!
А версия, что это могут быть просто подруги, никак не рассматривается?
Что-то они все выглядят как гопницы с района.
Кристен, да что такое сделал этот, что после него ты пустилась во все тяжкие?!
Неужели даже сейчас еще кто-то верит, что у нее был роман с Патинсоном? Она всегда была лесбиянкой, а роман был частью pr-компании.
я вообще не понимаю как её выбрали сниматься в сумерках. Она угловая, неуклюжая, дёрганная, вечно единственное выражение лица, чтобы там не было в кадре.Вот главная роль Не родись красивой, прям под неё написана
Жта хоть очень симпатичная, по сравнению с остальными
я вообще не понимаю как её выбрали сниматься в сумерках. Она угловая, неуклюжая, дёрганная, вечно единственное выражение лица, чтобы там не было в кадре.Вот главная роль Не родись красивой, прям под неё написана
Кто "этот"? Кабачок, что ли? Ничего не сделал, Кристя его и не любила никогда - на шоу Элен она так и заявила: годы съемок "Сумерек" были ХУДШИМИ годами в её жизни. Сейчас вот про продолжение талдычат, но она упирается и ни за что не готова в этом сахарном шлаке сниматься - даже за 25 лямов.
Этот кабачок ваше не мужик рохля какая-то бабАобразная