Друзья барбадосской певицы Рианны утверждают в интервью американскому порталу Hollywood Life, что она очень расстроена из-за появления в Сети слухов о романе Дрейка и Дженнифер Лопес. Ри-Ри и Дрейк закрутили весьма многообещающий роман в августе этого года (после публичного признания рэпера в любви к девушке), но расстались всего через пару месяцев. Несмотря на разрыв и нежелание иметь что-то общее с Дрейком, Рианна все равно его ревнует.
«Дело усугубляется еще и тем, что Рианна считала Дженнифер своей подругой. Теперь она не знает, как вести себя в ее обществе на различных светских мероприятиях. Недавно Рианна даже позвонила Джей Ло, чтобы разобраться в их отношениях, и разговор закончился ссорой», — рассказал один из приятелей экс-возлюбленной Дрейка. А вы на чьей стороне в этом любовном треугольнике?
А как же Марк? Сами же писали, что она чуть ли не замуж завтра выйдет за него.
Эх, что ж она так френдзонит Дрейка.
7 лет посылала, а тут прям заревновала?)) Не верю. Скорее Дрейк пытается вызвать в ней хоть какие-то эмоции.
Они между собой все перевстречались что ли?
Бедная Ри, я желаю ей сил и терпения.
Вы в это верите? Они все откровенничали с журналистами?
Через Свифт полк прошел. С кем только не
Через Свифт полк прошел. С кем только не
Через Свифт полк прошел. С кем только не повезло ейАхаха!!!! И реально повезло! С ТАКИМИ мужиками крутила, в старости будет что вспомнить! А нам с вами уж точно нечего будет вспомнить, всем таким честным...
Джей Ло с жиру бесится, скачет по мальчикам, ни стыда ни совести, а ведь у нее и дети есть, и вроде бы снова замуж собралась за Марка?! А Рианне нужна любовь, брак, дети. Ее все кидают, то ее бывший, который ее бил и изменял, то Лео, не пожелавший развития отношений, то Дрейк. Никто ее толком не любит, вот она и тоскует и бесится. Но с Дрейком еще могло что-то выйти...