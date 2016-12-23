28-летняя Рианна безумно ревнует своего бывшего бойфренда, 30-летнего рэпера Дрейка, к его новой предполагаемой возлюбленной, 47-летней Дженнифер Лопес. Говорят, что Ри-Ри даже звонила Джей Ло с угрозами!

1 2 3 ... 12 По слухам, Дрейк и Дженнифер Лопес встречаются уже несколько недель

Друзья барбадосской певицы Рианны утверждают в интервью американскому порталу Hollywood Life, что она очень расстроена из-за появления в Сети слухов о романе Дрейка и Дженнифер Лопес. Ри-Ри и Дрейк закрутили весьма многообещающий роман в августе этого года (после публичного признания рэпера в любви к девушке), но расстались всего через пару месяцев. Несмотря на разрыв и нежелание иметь что-то общее с Дрейком, Рианна все равно его ревнует.

«Дело усугубляется еще и тем, что Рианна считала Дженнифер своей подругой. Теперь она не знает, как вести себя в ее обществе на различных светских мероприятиях. Недавно Рианна даже позвонила Джей Ло, чтобы разобраться в их отношениях, и разговор закончился ссорой», — рассказал один из приятелей экс-возлюбленной Дрейка. А вы на чьей стороне в этом любовном треугольнике?