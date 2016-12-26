В марте этого года стало известно о разрыве Федора Бондарчука с женой. 49-летний режиссер предпочитал не комментировать происходящее в его личной жизни, но, когда прошло достаточно времени, все-таки решился дать официальный комментарий. Причем, что интересно, журналу своей же бывшей супруги…

1 2 3 ... 13 Федор Бондарчук впервые после развода дал интервью о личной жизни

В новом выпуске журнала Hello! можно увидеть большое и весьма откровенное интервью Федора Бондарчука. Режиссер и продюсер рассказал корреспонденту издания о своем новом фильме «Притяжение», об отношениях с отцом и даже про уход из семьи.

«Я дорожу тем, что мы со Светланой пережили этот сложный период жизни достойно, с уважением друг к другу. Это ценно. Но вот то, что все сразу начали писать про мою личную жизнь, и как все это произошло — абслолютное вранье. Просто закончился один этап и начался другой. Скажу прямо: я был свободен, когда встретил Паулину, и был свободен не месяц и не неделю, а несколько лет. У каждого из нас давно своя жизнь, просто мы предпочитали это не афишировать», — заявил Федор.

Он отметил, что сейчас совершенно счастлив в новых отношениях и в приятном предвкушении смотрит в будущее.