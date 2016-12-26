В новом выпуске журнала Hello! можно увидеть большое и весьма откровенное интервью Федора Бондарчука. Режиссер и продюсер рассказал корреспонденту издания о своем новом фильме «Притяжение», об отношениях с отцом и даже про уход из семьи.
«Я дорожу тем, что мы со Светланой пережили этот сложный период жизни достойно, с уважением друг к другу. Это ценно. Но вот то, что все сразу начали писать про мою личную жизнь, и как все это произошло — абслолютное вранье. Просто закончился один этап и начался другой. Скажу прямо: я был свободен, когда встретил Паулину, и был свободен не месяц и не неделю, а несколько лет. У каждого из нас давно своя жизнь, просто мы предпочитали это не афишировать», — заявил Федор.
Он отметил, что сейчас совершенно счастлив в новых отношениях и в приятном предвкушении смотрит в будущее.
Свободен в браке??? Вот мужики...
Паулине был нужен трамплин в кинобизнес, она его получила. Неужели Федя так наивен..?
да ясно, что, находясь в браке, они жили своей жизнью и у Светланы любовник был давно.
А Светлана была в курсе того, что он "уже несколько лет, как свободен", интересно??
Свободен в браке??? Вот мужики...
Ну так и у светланы кто то был
А ничего, что они во всех интервью, приуроченных к новым фильмам и фестивалям заявляли, как мол счастливы вместе и на всех премьерах и в свет выходили тоже вместе??? Совсем нас за дураков держат, ни одному слову в их "откровениях" верить нельзя
Паулине был нужен трамплин в кинобизнес, она его получила. Неужели Федя так наивен..?
сплошное вранье эти звездные браки! бузовы, гусевы, бондарчуки.. все кругом дают интервью о счастливых семьях, а через неделю развод и мы свободны несколько лет. по большому счету все равно, просто не надо делать из себя образцовые семьи, когда и семьи в общем-то уже и нет!
Свободен в браке??? Вот мужики...
Видимо не зря некоторые говорили что они давно живут каждый своей жизнью, только на публику изображают дружную семью.