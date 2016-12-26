Наташа Королева и Игорь Николаев были женаты 9 лет, в течение этого времени все творческие успехи пара делила пополам. На днях второй супруг 43-летней певицы, 46-летний Сергей Глушко, рассказал о том, как боялся, что его будут сравнивать с успешным экс-мужем возлюбленной.

1 2 3 ... 12 Сергей Глушко рассказал о своих страхах. Когда-то артист боялся, что его будут сравнивать с бывшим мужем его возлюбленной Наташи Королевой

Недавно в Государственном Кремлевском дворце Наташа Королева и Игорь Николаев впервые за много лет воссоединились на сцене. Среди поклонников некогда популярного дуэта, исполнившего хит «Дельфин и русалка», это событие вызвало широкий резонанс. На днях Сергей Глушко, нынешний супруг знаменитой певицы, дал интервью в программе «Говорим и показываем» по поводу того, как Николаев повлиял на его отношения с Королевой.

Тарзан признался, что побаивался любых сравнений с известным экс-мужем своей возлюбленной, и больше всего он переживал из-за того, что скажет о нем его будущая теща Людмила Порывай.

«Первых встреч я очень побаивался. И побаивался не зря, потому что вся предыстория говорила о том, что маме после предыдущего зятя будет сложно на меня смотреть», — поведал Глушко журналистам. Впрочем, как признался Тарзан, несмотря на то, что первая встреча действительно оказалась разочаровывающей, и он очень расстроился, Наташа нашла нужные слова, чтобы успокоить любимого.