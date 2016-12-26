Наташа Королева и Игорь Николаев были женаты 9 лет, в течение этого времени все творческие успехи пара делила пополам. На днях второй супруг 43-летней певицы, 46-летний Сергей Глушко, рассказал о том, как боялся, что его будут сравнивать с успешным экс-мужем возлюбленной.
Недавно в Государственном Кремлевском дворце Наташа Королева и Игорь Николаев впервые за много лет воссоединились на сцене. Среди поклонников некогда популярного дуэта, исполнившего хит «Дельфин и русалка», это событие вызвало широкий резонанс. На днях Сергей Глушко, нынешний супруг знаменитой певицы, дал интервью в программе «Говорим и показываем» по поводу того, как Николаев повлиял на его отношения с Королевой.