Юлианна Караулова выходит замуж

В жизни 28-летней Юлианны Карауловой случилось радостное событие. На днях 34-летний возлюбленный певицы Андрей Черный сделал ей предложение. Событие произошло на съемках новогоднего концерта.

Съемки новогоднего концерта на ВДНХ закончились для Юлианны Карауловой весьма неожиданно. В то время как артистка исполняла песню прямо на льду, к ней подошел ее возлюбленный, музыкант Андрей Черный и, став на одно колено, протянул ей раскрытую коробочку с кольцом. Звезда ответила своему любимому согласием. А прохожие, которые наблюдали за этой ситуацией, одарили пару бурными аплодисментами.

Фотографией того самого счастливого момента Юлианна поделилась со своими поклонниками в Instagram. На снимке как раз запечатлен момент, когда Андрей делает возлюбленной предложение руки и сердца. Фанаты певицы не смогли остаться равнодушными: «Ничего себе! Как красиво», «Юлианна, примите поздравления из Баку. Мы очень за вас рады», «Счастья вам и большой любви. Вы очень красивая пара».