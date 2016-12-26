Ольга Бузова исполнила свой хит «Под звуки поцелуев» на концерте «Партийная зона» МУЗ-ТВ и после своего выступления дала интервью специально для рубрики «Звездный допрос». В ходе беседы знаменитость обсудила с корреспондентом телеканала свои карьерные успехи, а также немного поговорила о личном.
«Когда я люблю, то люблю на весь мир — наверное, в этом и была моя ошибка. Что-то нужно оставлять для себя. Если честно, хочется, чтобы в моей жизни был человек, который будет меня наоборот прятать ото всех и оберегать. Я этого желаю всем женщинам. Найти настоящего защитника, не полузащитника», — заявила звезда ТНТ.
Зрители телеканала оценили иронию Ольги (Дмитрий Тарасов— полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив», — прим. Woman.ru) и поддержали телеведущую, выразив уверенность, что она непременно еще встретит своего «мужчину мечты».
а зачем бузовой муж? у неё же гастроли.
Пусть теперь новая девушка Тарасова ходит в майке с надписью "Уведу чужого мужа", бумеранг, Оленька, бумеранг.
смотрела Буз в Доме-2, начало и сейчас... она тогда была намного лучше.. Сейчас лицо глупое сформировалось, брови татуированные, губы подкаченные, лицо глупое... и цвет этот ей совершенно не идет. Он ее тупит! И косметика ей эта не идет! И прическа ей эта не идет! И брови ей эти не идут! Действительно уже просто бесит!!!!!!!!!!!! А лицо реально стало глупое у нее!
Наконец -то. Не связывайся, Оля, с музыкантами и спортсменами, нормального мужика найди.
смотрела Буз в Доме-2, начало и сейчас... она тогда была намного лучше.. Сейчас лицо глупое сформировалось, брови татуированные, губы подкаченные, лицо глупое... и цвет этот ей совершенно не идет. Он ее тупит! И косметика ей эта не идет! И прическа ей эта не идет! И брови ей эти не идут! Действительно уже просто бесит!!!!!!!!!!!! А лицо реально стало глупое у нее!
Клоунесса и показушница.Не вызывает,лично у меня, жалости даже. Вся жизнь напоказ.Выводов никаких не сделала, все продолжает выкладывать свои жалкие посты и фотографии.Ни один нормальный мужчина, защитник,так называемый, не захочет связываться со столь не умной, тщеславной женщиной из Дома 2... Только ей подобный,как Тарасов,бесконечные селфи, ми-ми-ми и жизнь напоказ. Редакция, сжальтесь над людьми! Неужели не о чем написать,рассказать кроме как о "звездах" Дома?! Мир сходит с ума...
Наконец -то. Не связывайся, Оля, с музыкантами и спортсменами, нормального мужика найди.
Смотрела я это интервью и мой мозг впал в ступор от услышанного, чего стоит ответ на вопрос ведущего - Оля, как ты думаешь, почему такой интерес к твоей персоне (твое имя чаще всего запрашивают в строке поиска в инете)? Оля - ну это как твоя бабочка на твоей шее или то, что земля круглая, все это неопровержимая истина. Как это расслышать???
из гастролей привезёт кого нибудь. ди джея. и понесётся душа в рай.фоточки про романтическую любовь.