После расставания с Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова никак не комментирует свою личную жизнь. Однако в разговоре с корреспондентом телеканала МУЗ-ТВ 30-летняя телеведущая все-таки ответила на несколько личных вопросов и даже дала понять, что готова к новым отношениям.

Ольга Бузова исполнила свой хит «Под звуки поцелуев» на концерте «Партийная зона» МУЗ-ТВ и после своего выступления дала интервью специально для рубрики «Звездный допрос». В ходе беседы знаменитость обсудила с корреспондентом телеканала свои карьерные успехи, а также немного поговорила о личном.

«Когда я люблю, то люблю на весь мир — наверное, в этом и была моя ошибка. Что-то нужно оставлять для себя. Если честно, хочется, чтобы в моей жизни был человек, который будет меня наоборот прятать ото всех и оберегать. Я этого желаю всем женщинам. Найти настоящего защитника, не полузащитника», — заявила звезда ТНТ.

Зрители телеканала оценили иронию Ольги (Дмитрий Тарасов— полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив», — прим. Woman.ru) и поддержали телеведущую, выразив уверенность, что она непременно еще встретит своего «мужчину мечты».