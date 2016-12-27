Недавно в своем Instagram 28-летняя Катя Жужа сообщила подписчикам, что ее больше ничего не связывает с Олегом Винником, с которым летом она сыграла тайную свадьбу. Пока подписчики гадали, является ли развод пары правдой или пиаром, бизнесмен заявил, что они с телеведущей даже не были женаты.

1 2 3 ... 14 Недавно Катя Жужа сообщила о расставании с Олегом Винником

Фолловеры пристально следят за личной жизнью Кати Жужи и Олега Винника, которые устроили свадьбу на Сейшелах в августе 2016 года. Однажды бизнесмен уже сообщал своим поклонникам о расставании с телеведущей. В октябре в своем Instagram Олег заявлял: «Вопрос с Катей закрыт. Мы вообще с разных орбит». Однако вскоре после публикации пара сообщила о «примирении», а позднее рассказала, что вовсе не ругалась, чем убедила подписчиков, что конфликт был всего лишь пиаром.

На этот раз новостью о расставании поделилась Катя. В микроблоге девушки появилась ее разорванная фотография с возлюбленным: «Хочу сказать что с сегодняшнего дня меня с Олегом больше ничего не связывает (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)».

Подписчики, конечно же, понадеялись, что и в этот раз пара решила пропиариться за счет скандальной новости. Под одним из совместных снимков пары в Instagram одна из поклонниц Жужи оставила комментарий: «А как же венчание? Неужели нельзя было найти компромисс?». Винник не обошел вниманием этот вопрос и решил ответить на него честно: «Мы не были женаты и уж тем более обвенчанные…».