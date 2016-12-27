30-летний Влад Кадони давно перестал впускать поклонников в свою личную жизнь. Впрочем, бывший участник шоу «Битва экстрасенсов» не скрывает, что его сердце давно занято. На днях журналисты выяснили, кем является избранница знаменитости.
Личная жизнь самого мистического участника проекта «Дом-2» Влада Кадони давно находится под пристальным вниманием общественности. В шоу у мага был яркий роман с Нелли Ермолаевой, а затем отношения с Инной Воловичевой, которые, по мнению многих зрителей телестройки, больше походили на фарс, чем на искренние чувства. Особую роль сыграли слова самого Влада о Валерии Гай Германике, с которым его связывало нечто большее, чем дружба. После яркого списка бывших возлюбленных поклонники мага были уверены, что вскоре узнают все о его новой избраннице. Однако этого не произошло.
По информации репортеров, пара познакомилась еще во время съемок мистического шоу, однако роман между ними начался только после увольнения девушки. Руководство проекта, узнав о начинающихся отношениях Анны и Влада, предложило ей выбор между карьерой и избранником, и Девицкая выбрала второе.
Впрочем, сам маг комментировать информацию журналистов отказался: «Это моя личная жизнь, которую я не намерен обсуждать в прессе. Прошу меня извинить, но больше мне нечего рассказать об этом».
Мне он нравится, нравится его грамотно поставленная речь, приятно слушать.