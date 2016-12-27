30-летний Влад Кадони давно перестал впускать поклонников в свою личную жизнь. Впрочем, бывший участник шоу «Битва экстрасенсов» не скрывает, что его сердце давно занято. На днях журналисты выяснили, кем является избранница знаменитости.

1 2 3 ... 13 Журналисты выяснили, что избранницей Влада Кадони стала его бывшая коллега по шоу «Битва экстрасенсов» (на фото крайняя слева)

Личная жизнь самого мистического участника проекта «Дом-2» Влада Кадони давно находится под пристальным вниманием общественности. В шоу у мага был яркий роман с Нелли Ермолаевой, а затем отношения с Инной Воловичевой, которые, по мнению многих зрителей телестройки, больше походили на фарс, чем на искренние чувства. Особую роль сыграли слова самого Влада о Валерии Гай Германике, с которым его связывало нечто большее, чем дружба. После яркого списка бывших возлюбленных поклонники мага были уверены, что вскоре узнают все о его новой избраннице. Однако этого не произошло.

Впрочем, недавно журналисты портала Life.ru выяснили, что на протяжении последних четырех лет Кадони скрывал отношения с бывшей коллегой по «Битве экстрасенсов» Анной Девицкой.

По информации репортеров, пара познакомилась еще во время съемок мистического шоу, однако роман между ними начался только после увольнения девушки. Руководство проекта, узнав о начинающихся отношениях Анны и Влада, предложило ей выбор между карьерой и избранником, и Девицкая выбрала второе.

Впрочем, сам маг комментировать информацию журналистов отказался: «Это моя личная жизнь, которую я не намерен обсуждать в прессе. Прошу меня извинить, но больше мне нечего рассказать об этом».