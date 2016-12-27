Актриса Катерина Шпица старается скрывать личную жизнь от поклонников и папарацци, однако ей не всегда это удается — на днях звезду видели на свидании с новым возлюбленным, который старше нее на 16 лет.



После расставания с режиссером Марюсом Вайсбергом актриса Катерина Шпица долгое время была одна, но не так давно красавица и молодая мама закрутила новый роман. По сообщениям СМИ, избранником Катерины стал 47-летний Дмитрий Ашман, экс-гитарист группы «Браво» и ныне известный клубный промоутер.

Пару видели вместе на премьере комедии «Елки-5» — Катерина и Дмитрий сидели на последнем ряду в кинотеатре, нежно обнимались и о чем-то мило болтали. Напомним, Шпица воспитывает 4-летнего сына Германа от брака с каскадером Константином Адаевым. Интересно, познакомила ли она мальчика с новым возлюбленным?