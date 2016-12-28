Спустя короткое время после расставания 28-летней Рианны и 30-летнего Дрейка в СМИ появились слухи о его романе с 47-летней Дженнифер Лопес. На днях интернет-пользователи заметили, что Рири отписалась от своей близкой подруги в Instagram.

1 2 3 ... 14 Поклонники заметили, что Рианна отписалась от Дженнифер Лопес

Дрейк и Рианна были вместе не один год. Рэпер даже публично признавался в любви своей возлюбленной прямо во время церемонии вручения наград MTV VMA. А позднее пара сделала одинаковые татуировки в виде акул. Однако в ноябре стало известно, что знаменитости приняли решение расстаться без объяснения каких-либо причин.

Вскоре после расставания в СМИ поползли слухи о том, что Дрейка и близкую подругу Рианны Дженнифер Лопес связывают отнюдь не дружеские отношения.

Рири, судя по всему, такие слухи не понравились, и она отписалась от Дженнифер, что сразу же заметили поклонники обеих певиц. Впрочем, некоторые пользователи уверены, что между Джей Ло и Дрейком ничего нет, а слухи о романе являются лишь рекламой их новой совместной песни.

Видимо, Лопес заметила, что Рианна перестала быть ее фолловером и выложила еще одну фотографию с рэпером, после которой фанаты еще более яростно заспорили о том, что происходит между Дрейком и Дженнифер.