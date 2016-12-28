В начале декабря в СМИ прогремела новость об официальном разводе 29-летнего Дмитрия Тарасова и 30-летней Ольги Бузовой, после чего футболист вместе со своей семьей отправился на отдых на Мальдивы. Поклонники уговаривают спортсмена одуматься и вернуться к телеведущей, ведь у него осталось на это всего два дня.

1 2 3 ... 15 Дмитрий Тарасов в данный момент отдыхает на Мальдивах

Новость о разводе Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой никого не удивила, ведь за долгое время до этого поклонники заподозрили, что в их отношениях все далеко не так гладко, как обычно это демонстрировала телеведущая в своем Instagram. И фолловеры оказались правы. В начале декабря Ольга и Дмитрий приняли окончательное решение развестись и подали заявление о расторжении брака в ЗАГС.

Согласно документам, Бузова и Тарасов официально перестанут быть мужем и женой 30 декабря, прямо накануне Нового года.

Обстановка в рядах поклонников пары накаляется с каждым днем, ведь многие до сих пор верят, что Ольга и Дмитрий смогут мирно уладить свои конфликты. В комментариях к последнему посту спортсмена с Мальдив, где он отдыхает вместе со своей семьей, фолловеры начали просить футболиста одуматься и вернуться к телеведущей, ведь у него осталось на это всего два дня: «Дима, одумайся, не делай роковой ошибки. Оля — лучик солнца, она преданная искренняя», «Он перенес пять операций, наркозов, по полгода восстановлений. Она четыре раза помогала ему вернуться в строй, на поле, в основу. И теперь стала бы изо всех сил помогать, если бы Дима не сглупил».