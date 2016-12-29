С тех пор, как стало известно о разводе 30-летней Ольги Бузовой и 29-летнего Дмитрия Тарасова, многие звездные друзья телеведущей всеми силами стараются поддержать ее. Так, недавно слова 33-летней Ксении Бородиной не оставили знаменитость равнодушной и она расплакалась прямо во время съемок.

1 2 3 ... 15 Ксения Бородина поздравила Ольгу Бузову с Новым годом

Недавно Ольга Бузова дала откровенное интервью, в котором рассказала о том, как нелегко ей приходится после того, как в Сети появилась официальная информация о разводе с Дмитрием Тарасовым. Также хакеры слили в интернет интимную переписку звезды с Дмитрием Нагиевым. Многие друзья звезды высказали в тот момент слова поддержки, которые были очень важны для телеведущей.

На днях на ТНТ проходила съемка новогоднего выпуска телепроекта «Дом-2». Ксения Бородина решила поздравить свою близкую подругу с наступающим Новым годом.

«В этом году ты ушла из большого футбола. И прекрасно об этом знаешь, что впереди тебя ждет только самое лучшее. Все, что я хотела сказать, я об этом тебе сказала лично, но об этом узнала вся страна... В любом случае, мы тебя очень сильно любим, всегда поддерживаем. Это високосный год. Ничего страшного! И, как мы любим говорить, первый блин всегда комом. Поэтому все еще будет», — пообещала Бородина.

Ольга не смогла сдержать слез и поблагодарила подругу: «Я не буду ничего говорить. В слове «спасибо» — все то, что я чувствую сейчас».