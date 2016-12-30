На днях 34-летний Сергей Сафронов и его жена Мария в Instagram объявили о том, что разводятся после 5 лет брака. Судя по сообщению, паре удалось сохранить дружеские и теплые отношения. Между тем, у супругов подрастает двое детей: дочь Алина и сын Владимир.

1 2 3 ... 13 Сергей и Мария Сафроновы познакомились во время съемок

Сергей и Мария Сафроновы познакомились во время съемок шоу «Чудо-люди» на НТВ и поженились в 2011 году. Недавно в своих социальных сетях мать двоих детей сделала печальное заявление: «Дорогие друзья! Так случилось, что пришло мое время рассказать всем для кого-то плохую, а для кого-то я уверена — хорошую новость. Больше я не являюсь частью семьи Сафроновых (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. Woman.ru)».

Мария добавляет, что не имеет никаких претензий к бывшему супругу, с которым у нее, судя по всему, остались прекрасные отношения: «Мы с Сережей все решили мирно и обо всем договорились».

«Это должно было случиться раньше, но из-за детей приходилось проявлять терпение и дожидаться, пока они вырастут. До пенсии ждать мы не собирались», — подчеркнула экс-супруга иллюзиониста. К слову, в своем посте Мария также поблагодарила Сергея и всю семью, за те 5 лет, которые она была вместе с ними.