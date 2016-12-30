Сергей и Мария Сафроновы познакомились во время съемок шоу «Чудо-люди» на НТВ и поженились в 2011 году. Недавно в своих социальных сетях мать двоих детей сделала печальное заявление: «Дорогие друзья! Так случилось, что пришло мое время рассказать всем для кого-то плохую, а для кого-то я уверена — хорошую новость. Больше я не являюсь частью семьи Сафроновых (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. Woman.ru)».
«Это должно было случиться раньше, но из-за детей приходилось проявлять терпение и дожидаться, пока они вырастут. До пенсии ждать мы не собирались», — подчеркнула экс-супруга иллюзиониста. К слову, в своем посте Мария также поблагодарила Сергея и всю семью, за те 5 лет, которые она была вместе с ними.
молодые, красивые, дети есть, деньги есть, здоровье есть... Ну какого вам рожна еще нужно-то..Задолбали эти разводы бесконечные..
Урааааа!!!! Сафроноооов !!! Я бегуууу к тебеееее !!!! Сколько лет ждала , да дождаласиииии милинькыыый
как жаль... эх, Сафронов.... не сумел оценить и сохранить
Помню в одной из передач БЭ когда жена Сафронова участвовала, кто-то из экстрасенсов предсказал им развод
Помню в одной из передач БЭ когда жена Сафронова участвовала, кто-то из экстрасенсов предсказал им развод
У него другая девушка лет на 10 его моложе. Пару месяцев назад видела их в нашем городе.