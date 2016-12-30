Многие интернет-пользователи до последнего надеялись, что Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов одумаются и заберут свое заявление о разводе. Фолловеры убеждали футболиста вернуться к жене, ссылаясь на то, что телеведущая всегда была рядом с ним в трудные минуты, но спортсмен не изменил принятого решения.
По заявлениям журналистов портала Life.ru, Тарасов приехал намного раньше своей бывшей возлюбленной, а Бузова едва не опоздала на собственный развод, успев буквально в самую последнюю минуту. Видимо, знаменитость очень долго выбирала наряд. Отметим, на развод Ольга оделась как на праздник. Напомним, футболист и телеведущая были женаты 4 года, и за это время так и не обзавелись детьми.
Жалко когда разводятся😢
Удачи им обоим!
Мда, не очень приятное завершение года, не очень приятные итоги., но это было неизбежно, поскольку уж очень много показухи было. Это не нормально.
оооооо..наконец то...я уж думала Нг придется встречать без этого "эпохального" события тысячелетия!!!!!!
А из за чего развелись то в итоге?
из-за того что бузова ***** и страшенная оффца
А я все равно не верю