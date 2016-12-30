В начале ноября в СМИ появилась новость о том, что 30-летняя Ольга Бузова и 29-летний Дмитрий Тарасов подали заявление о разводе в Мещанский отдел столичного ЗАГСа. 30 декабря пара вновь встретилась, чтобы расстаться уже свободными людьми.

1 2 3 ... 15 Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова официально развелись после 4 лет брака

Многие интернет-пользователи до последнего надеялись, что Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов одумаются и заберут свое заявление о разводе. Фолловеры убеждали футболиста вернуться к жене, ссылаясь на то, что телеведущая всегда была рядом с ним в трудные минуты, но спортсмен не изменил принятого решения.

30 декабря, прямо накануне Нового года, который пара обычно праздновала в теплых странах, Ольга и Дмитрий встретились в ЗАГСе.



По заявлениям журналистов портала Life.ru, Тарасов приехал намного раньше своей бывшей возлюбленной, а Бузова едва не опоздала на собственный развод, успев буквально в самую последнюю минуту. Видимо, знаменитость очень долго выбирала наряд. Отметим, на развод Ольга оделась как на праздник. Напомним, футболист и телеведущая были женаты 4 года, и за это время так и не обзавелись детьми.