Летом 2015-го Леонид Парфенов и Елена Чекалова женили сына Ивана. Избранницей молодого человека стала архитектор Мария Бройтман. В будущем году известную чету телеведущих, судя по всему, вновь ждут свадебные хлопоты, ведь их дочь Мария получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного.
«Друзья, у нас в семье сегодня праздник: моя Маша стала невестой Андрея Муравьева. Мне кажется, что обручение под Новый Год — это к счастью», — рассказала о радостном событии на своей странице в соцсети Елена Чекалова.