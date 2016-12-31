В канун Нового года стало известно, что 23-летняя Мария Парфенова обручилась со своим возлюбленным, бизнесменом Андреем Муравьем. О радостном событии на своей странице в Facebook рассказала ее мама, телеведущая Елена Чекалова.

1 2 3 ... 14 Дочь Елены Чекаловой и Леонида Парфенова обручилась со своим возлюбленным

Летом 2015-го Леонид Парфенов и Елена Чекалова женили сына Ивана. Избранницей молодого человека стала архитектор Мария Бройтман. В будущем году известную чету телеведущих, судя по всему, вновь ждут свадебные хлопоты, ведь их дочь Мария получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного.

«Друзья, у нас в семье сегодня праздник: моя Маша стала невестой Андрея Муравьева. Мне кажется, что обручение под Новый Год — это к счастью», — рассказала о радостном событии на своей странице в соцсети Елена Чекалова.

