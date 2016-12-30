47-летняя Дженнифер Лопес и 30-летний Дрейк до сих пор не подтвердили, что встречаются. Однако отношения музыкантов сложно назвать чисто дружескими. На днях на новогодней вечеринке Winter Wonderland Prom в Лас-Вегасе артисты даже не пытались скрыть чувства друг к другу: гости мероприятия запечатлели нежные поцелуи и романтичные танцы Дженнифер и Дрейка.

Видео опубликовано Word On Road (@wordonrd) Дек 30 2016 в 4:24 PST

В конце декабря стало известно, что Дженнифер Лопес закрутила роман с экс-бойфрендом Рианны, рэпером Дрейком. Пока что знаменитости никак не прокомментировали свои отношения, лишь намекнули на то, что работают над записью совместного трека. Впрочем, видеоролики с недавней вечеринке, которую посетили артисты, говорят сами за себя — Дженнифер и Дрейк явно испытывают друг к другу нежные чувства.

