В конце декабря стало известно, что Дженнифер Лопес закрутила роман с экс-бойфрендом Рианны, рэпером Дрейком. Пока что знаменитости никак не прокомментировали свои отношения, лишь намекнули на то, что работают над записью совместного трека. Впрочем, видеоролики с недавней вечеринке, которую посетили артисты, говорят сами за себя — Дженнифер и Дрейк явно испытывают друг к другу нежные чувства.
Видео дня: Дженнифер Лопес и Дрейк целовались у всех на виду на новогодней вечеринке
В конце декабря стало известно, что Дженнифер Лопес закрутила роман с экс-бойфрендом Рианны, рэпером Дрейком. Пока что знаменитости никак не прокомментировали свои отношения, лишь намекнули на то, что работают над записью совместного трека. Впрочем, видеоролики с недавней вечеринке, которую посетили артисты, говорят сами за себя — Дженнифер и Дрейк явно испытывают друг к другу нежные чувства.
47-летняя Дженнифер Лопес и 30-летний Дрейк до сих пор не подтвердили, что встречаются. Однако отношения музыкантов сложно назвать чисто дружескими. На днях на новогодней вечеринке Winter Wonderland Prom в Лас-Вегасе артисты даже не пытались скрыть чувства друг к другу: гости мероприятия запечатлели нежные поцелуи и романтичные танцы Дженнифер и Дрейка.
Новости Woman.ru
-
- Кольцо важнее меня (18)
- 3-х недельный щенок. (6)
- Девочки,выручайте!Как успокоить это жжение? (15)
- Одна на Новый год (35)
- Не могу вспомнить название фильма! (1)
- Была задержка (0)
- хелп!! что принести с собой в гости на Новый год (17)
- Что важнее удобство одежды или красота (18)
- Общение с бывшим, но он не говорит мне о новой девушке (12)
- Бросил одну на новый год (37)
- У вас много друзей ? (12)
- Какую обувь вы предпочитаете? (15)
- Кто-нибудь болеет на Новый Год? (28)
- не сделал подарок (29)
- Кто был в Индии? (10)
- Помогите найти роман (3)
- Что может так болеть? (3)
- пишет- есть интерес или нечего делать? (11)
- родители детей с аутизмом помогите разобраться (23)
- невроз сердца (9)
- Если я тот самый человек, которого ТЫ любишь (85174)
- Как вы стали домохозяйками? (36159)
- Ненавижу ребенка мужа от первого брака (24706)
- Как выйти из зоны комфорта? (22750)
- экстрасенсы в москве (18339)
- Как выйти замуж, если 34 (14458)
- Влюбилась в девушку. Живу с парнем. (12571)
- Помогите расстаться с женатым мужчиной. (9301)
- Меркантильность и продажность женщин. Или почему женщины не могут признать что они продажны? (8840)
- Может ли мужчина 40+ лет рассчитывать на молодую невесту? (8562)
- Есть кто-нибудь из Ставрополя? (8405)
- как можно так врать!помогите разобраться (8207)
- А не послать бы всех бывших жен с их детьми на фиг, а? (7398)
- Для женщин , кому за 50.... (6571)
- Зачем женщины 40+ заводят молодых любовников, да еще этим гордятся? (6380)
- Есть ли смысл отбивать девушку у которой есть парень? (6130)
- Что мужчинам не нравится в современных женщинах (5182)
- Остались ли еще хорошие мужчины? (4811)
- Стихи, лечащие душу (4305)
- А вы встречали или хотели-бы встретить кого-нибудь с форума? (3848)
-
- Видео дня: Дженнифер Лопес и Дрейк целовались у всех на виду на новогодней вечеринке (0)
- Дочь Леонида Парфенова выходит замуж (1)
- Развод года: Ольга Бузова оделась в ЗАГС как на праздник (58)
- Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов официально развелись (26)
- После развода с Евгенией Феофилактовой Антон Гусев попал в аварию (11)
- Сергей Сафронов развелся с женой после 5 лет брака (37)
- Поклонники вычислили девушку, из-за которой Жужа рассталась с Винником (18)
- Анджелина Джоли преподнесла Брэду Питту лучший рождественский подарок (30)
- Ксения Бородина довела Ольгу Бузову до слез на съемках (15)
- Поклонники просят Тарасова одуматься и вернуться к Бузовой (29)
- Это война? Ревнивая Рианна отписалась от Джей Ло (11)
- Бритни Спирс перестала скрывать молодого бойфренда (6)
- У 31-летней Катерины Шпицы роман с 47-летним экс-музыкантом (40)
- Избранница Владислава Доронина только успевает публиковать в Сети провокационные кадры (54)
- Влад Кадони 4 года скрывал свой роман с бывшей коллегой (11)
- Олег Винник сообщил, что не был женат на Кате Жуже (17)
- Бузова о поисках новой любви: «Хочу найти настоящего защитника, не полузащитника» (31)
- Юлианна Караулова выходит замуж (11)
- Тарзан признался, что боялся сравнения с Игорем Николаевым (13)
- Бондарчук впервые рассказал о разрыве с женой и начале романа с Андреевой (42)
- Развод года: Ольга Бузова оделась в ЗАГС как на праздник (58)
- Бондарчук впервые рассказал о разрыве с женой и начале романа с Андреевой (42)
- Сергей Сафронов развелся с женой после 5 лет брака (37)
- Анджелина Джоли преподнесла Брэду Питту лучший рождественский подарок (30)
- Бузова о поисках новой любви: «Хочу найти настоящего защитника, не полузащитника» (31)
- Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов официально развелись (26)
- Избранница Владислава Доронина только успевает публиковать в Сети провокационные кадры (54)
- У 31-летней Катерины Шпицы роман с 47-летним экс-музыкантом (40)
- Ксения Бородина довела Ольгу Бузову до слез на съемках (15)
- Тарзан признался, что боялся сравнения с Игорем Николаевым (13)
- Поклонники просят Тарасова одуматься и вернуться к Бузовой (29)
- Юлианна Караулова выходит замуж (11)
- Влад Кадони 4 года скрывал свой роман с бывшей коллегой (11)
- Поклонники вычислили девушку, из-за которой Жужа рассталась с Винником (18)
- Это война? Ревнивая Рианна отписалась от Джей Ло (11)
- Олег Винник сообщил, что не был женат на Кате Жуже (17)
- После развода с Евгенией Феофилактовой Антон Гусев попал в аварию (11)
- Бритни Спирс перестала скрывать молодого бойфренда (6)
- Дочь Леонида Парфенова выходит замуж (1)
- Видео дня: Дженнифер Лопес и Дрейк целовались у всех на виду на новогодней вечеринке (0)