Еще до появления официального подтверждения развода Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова интернет-пользователи вычислили предполагаемую виновницу раздора в одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. Под каждым новым постом Анастасии Костенко фанаты телеведущей оставляли десятки гневных комментариев, призывая ее не разрушать семью спортсмена и звезды шоу «Дом-2».
На днях Анастасия подписалась на страницу Полины Котовой, которая является родственницей футболиста. А сам Тарасов стал фолловером Костенко. После того, как одно из сообществ в Instagram опубликовало эту новость, многие ополчились на Дмитрия, ведь совсем недавно он во всем обвинял свою бывшую супругу и подчеркивал, что давно уже подозревал ее в изменах.
Девчонки такие симпатичные, ну что же они в нём находят не понимаю , ну не красивый он мягко говоря, но чувствует себя уверено, потому что эти красивые девчонки повышают его самооценку.