Интернет-пользователи продолжают обсуждать развод 30-летней Ольги Бузовой и 29-летнего Дмитрия Тарасова, пути которых окончательно разошлись 30 декабря 2016 года. Похоже, что фанаты телеведущей были правы и причиной расставания стала 22-летняя Анастасия Костенко, которая на днях подписалась на одну из племянниц футболиста в Instagram.

1 2 3 ... 13 30 декабря Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова официально развелись

Еще до появления официального подтверждения развода Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова интернет-пользователи вычислили предполагаемую виновницу раздора в одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. Под каждым новым постом Анастасии Костенко фанаты телеведущей оставляли десятки гневных комментариев, призывая ее не разрушать семью спортсмена и звезды шоу «Дом-2».

На днях Анастасия подписалась на страницу Полины Котовой, которая является родственницей футболиста. А сам Тарасов стал фолловером Костенко. После того, как одно из сообществ в Instagram опубликовало эту новость, многие ополчились на Дмитрия, ведь совсем недавно он во всем обвинял свою бывшую супругу и подчеркивал, что давно уже подозревал ее в изменах.